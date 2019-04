Jagoba Arrasate responde al entrenador del Deportivo: "No tenemos ninguna presión"

Actualizada 05/04/2019 a las 12:46

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha respondido a las manifestaciones de ayer de su homólogo del Deportivo, Natxo González, que se refirió a la presión que tiene Osasuna por el ascenso. "Van a tener que sufrir y ellos lo saben. Jagoba sabe que tienen la presión de ascender o ascender", dijo el deportivista. Este viernes, Arrasate ha negado que se respire este clima a nivel interno. "Nosotros tenemos una hoja de ruta ya marcada. Nuestra realidad es fijarnos en el próximo partido, lo más importante es Lugo. Yo no percibo dentro esa presión. Percibo tranquilidad, normalidad e ilusión por ganar en Lugo y acercarnos si cabe más al objetivo", ha señalado el entrenador de Osasuna.

En su opinión, considera que este tipo de declaraciones "son estrategias". "Todo el mundo se está jugando mucho. Yo ahora mismo lo que puedo decir es que no me cambiaría por nadie. Nosotros hemos mantenido una línea constante. Cuando las cosas no iban bien hemos sido normales y ahora también. Dentro, la gente está haciendo lo que tiene que hacer. Estamos entrenando francamente bien y estamos tranquilos, deseando de que llegue el domingo. Conforme lleguen las jornadas y estemos cerca del final, la cabeza empieza a jugar, pero de momento no tenemos nada de eso en la mochila. Vamos liberados".

Arrasate ha reconocido que tiene amistad con el propio Natxo González. "Es amigo mío y me la esta devolviendo", ha señalado sonriendo, en referencia a las palabras del partido de ida cuando Jagoba habló de la superioridad del Deportivo para ascender a Primera. "Os preguntáis si va a ascender el Dépor y la pregunta es cuándo va a ascender", dijo a los medios locales tras caer 2-0 en Riazor. Ahora, Osasuna marcha nueve puntos por encima y es líder. La próxima jornada, ambos equipos se medirán en El Sadar.

