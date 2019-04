Actualizada 01/04/2019 a las 16:25

Dámaso Arcediano Monescillo, del C.C. Manchego ha sido designado para el partido Lugo-Osasuna de la 33ª jornada de la LaLiga 1/2/3, que se jugará el próximo domingo 7 de abril a las 16 horas.



- Designaciones para la 33ª jornada de LaLiga 1/2/3:



Tenerife-Sporting Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

Deportivo-Rayo M. Aitor Gorostegui Fdez. Ortega (C. Vasco)

Granada-Málaga Daniel J. Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

Extremadura-Almería Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)

Oviedo-Las Palmas Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

Alcorcón-Albacete Luis Mario Milla Alvéndiz (C. Andaluz)

Lugo-Osasuna Dámaso Arcediano Monescillo (C.C-Manchego)

Nástic-Numancia Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

Elche-Córdoba Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Cádiz-Zaragoza Isidro Díaz de Mera Escuderos (C.C-Manchego)

