Esteban Granero y la música de El Sadar

Actualizada 31/03/2019 a las 13:47

La música que se escucha en El Sadar como fórmula para intimidar al rival y conectar con la grada. Así explicó Esteban Granero, actual jugador del Espanyol y exfutbolista del Real Madrid, qué puede significar la música y la relación que tiene con un vestuario. Su respuesta, en la revista independiente Mondo Sonoro.

¿Qué sonidos hay durante un partido? El centrocampista perico responde con sinceridad. "Se escuchan a chavales de quince años diciendo burradas. Medio ofensivas. Entiendo que es lo que está de moda, pero a mi no me entra. Afortunadamente están los cascos, porque la música es importante, tiene esa capacidad para prepararte para un reto. Probablemente sea el vehículo más efectivo para canalizar una emoción. Cuando vas a un campo y te ponen algo que te gusta, te sientes más preparado para un partido. En El Sadar ponían a Barricada para intimidarnos –cuando jugaba en el Madrid– pero a mi me encantaba. Me miraba con Xabi Alonso y nos encantaba”, explicó.

Y es que la música es un factor diferencial en el feudo rojillo. “No hay tregua” se escucha como método de motivación cuando los jugadores de Osasuna saltan al campo para encarar la segunda mitad. Una canción de Barricada que es cantada al unísono por todo el estadio. Grupos como Reincidentes, Ska-p, Skalariak o Marea son también habituales.

