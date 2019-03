Actualizada 14/03/2019 a las 12:08

Osasuna apelará al fortín de El Sadar, donde los navarros cuentan por victorias sus diez últimos encuentros, para sumar un triunfo sobre el Rayo Majadahonda que permitiría a los de Jagoba Arrasate defender el liderato ante el acoso del Granada. De hecho, el conjunto granadino, que visitará el próximo domingo el siempre complicado campo del Almería, es el único que podría privar a los "rojillos" de la primera plaza de LaLiga 1/2/3, tras aventajar ya en siete puntos al Albacete, tercero, y al Málaga, cuarto clasificado.



Un auténtico botín, dada la igualdad reinante en la categoría, que Osasuna no parece dispuesto a dilapidar ante el Rayo Majadahonda y mucho menos en El Sadar, donde los pamploneses no conocen la derrota en la presente temporada. Fortaleza como local que se sustenta en la solidez defensiva de un conjunto navarro, que no encaja un gol ante su afición desde el pasado 6 de enero, cuando se impuso por 2-1 al Cádiz.



Pero los de Jagoba Arrasate no sólo cuentan con una pétrea defensa, sino que la dupla que conforman Juan Villar y Roberto Torres, autores de diez dianas cada uno, le garantizan el caudal ofensivo necesario para mirar cada vez más de cerca el ascenso.

Puntos fuertes que tratará de contrarrestar un Rayo Majadahonda, un rival incómodo para cualquiera, que ya sabe lo que es ganar en casa de los "gallitos" de la categoría como demostró en el campo del Sporting de Gijón.



En espera de un posible fallo de Osasuna aguardará el Granada, segundo con tan sólo un punto menos que los navarros, que tratará de hacer valer su condición de mejor equipo a domicilio de la temporada en su visita al estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería.



Si los "rojillos" pueden presumir de encadenar diez victorias consecutivas como locales, los de Diego Martínez sólo han encajado una derrota, precisamente ante Osasuna en El Sadar, en sus nueve últimos desplazamientos. Unos números que reflejan la solidez a domicilio de un conjunto granadino, que ya sufrió lo indecible para vencer (1-0) al Almería en el encuentro de la primera vuelta, gracias a un gol de Alejandro Pozo a los 89 minutos.



Precisamente el delantero podría ser una de las novedades del conjunto "nazarí" ante el Almería, tras superar los problemas musculares que le impidieron disputar los dos últimos encuentros ante el Rayo Majadahonda y el Zaragoza. Baja que no ha mermado el potencial ofensivo de un Granada que ha firmado un total de seis dianas en sus tres últimos partidos, todo lo contrario que el Málaga y el Albacete, que se han visto alejados de los puestos de ascenso directo por sus problemas con el gol.

Especialmente en el caso del Albacete, que ha pasado de liderar la tabla con un punto de ventaja sobre Osasuna a verse relegado a la tercera plaza con siete puntos menos que los navarros, tras encadenar cuatro jornadas consecutivas sin marcar. Una sequía con la que los de Luis Miguel Ramis tratarán de acabar el sábado ante un Extremadura, que llega lanzado al Carlos Belmonte tras empatar en el campo del Las Palmas (1-1) y golear al Córdoba (3-0) la pasada semana. Goles que en el caso del Málaga, cuarto clasificado, sólo parece encontrar en la figura del centrocampista Adrián, autor de cuatro de las seis últimas dianas del conjunto malacitano.



Todo un problema para los de Juan Ramón López Muñiz que reducidos al acierto rematador de Adrián han visto poco a poco alejarse los puestos de ascenso directo de los que ya le separan seis puntos. Una distancia que el Málaga tratará de recortar en el campo del Numancia, en un choque en el que los andaluces no pueden permitirse ningún nuevo tropiezo, tras sumar tan sólo dos puntos en las tres últimas jornadas. Máxime sabiendo que el Deportivo, quinto clasificado, sumará sí o sí tres puntos, por la sanción que pese sobre el Reus, excluido de la competición, que concederá la victoria a los gallegos por 0-1 sin necesidad de disputarse el encuentro.



Por su parte, el Cádiz tratará de defender la última plaza de promoción de ascenso con un triunfo sobre el Lugo, en un choque en el que el conjunto gaditano, que cayó por 1-0 ante el Elche en la última jornada, confiará en el acierto del venezolano Darwin Machís, elegido mejor jugador de LaLiga 1/2/3 en el mes de febrero.

