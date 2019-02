Fran Mérida (Osasuna): "Ante el Zaragoza espero que se viva un gran partido de fútbol"

Actualizada 21/02/2019 a las 13:56

El jugador de Osasuna Fran Mérida espera que en el próximo partido ante el Zaragoza, que se disputará este sábado en El Sadar, “se viva un gran partido de fútbol” en el que “las dos aficiones disfruten”.



Así lo ha indicado este jueves en una conferencia de prensa, tras el entrenamiento, en la que ha aseverado que, aunque exista cierta rivalidad entre ambos conjuntos, “siempre que sea sana es bueno para el deporte”.



Mérida ha considerado que, tras disputar dos partidos lejos de El Sadar contra el Sporting de Gijón y el Numancia respectivamente, el balance del equipo es “positivo”, al haber sumado una victoria y un punto.



Además, en ese sentido, ha expresado su agradecimiento a la afición navarra por el apoyo que recibió el conjunto ‘rojillo’ el pasado domingo, ya que cerca de 1.500 personas se desplazaron a Soria para presenciar el choque entre Osasuna y Numancia.



El catalán se ha mostrado “contento por volver a jugar” en El Sadar, si bien ha asegurado que el encuentro ante el Zaragoza será “difícil” y que, independientemente de si Osasuna suma su novena victoria consecutiva en su estadio, al equipo “le debe preocupar plantear bien el partido”.



Así, ha calificado al conjunto zaragozano como “un rival duro, que juega bien al fútbol” y que “está sacando buenos resultados últimamente” y, ha añadido, que “la clasificación no marca el potencial que tiene”.



“Con el nuevo entrenador han conseguido coger una buena dinámica”, ha remarcado para incidir en que es un equipo que “por jugadores y por plantilla podría estar perfectamente peleando más arriba”.



En cualquier caso, Mérida ha valorado que la plantilla ‘rojilla’ está “fresca, entrena con ganas e ilusión y sin perder el norte, sabiendo que la temporada es muy larga”.



Igualmente, ha sostenido que la buena actuación de Osasuna en El Sadar, donde aún no ha perdido ningún encuentro en esta campaña, debe “reforzar” al equipo y que mantener ese nivel es “vital para tener opciones de estar peleando con los de arriba”.



El catalán ha considerado que el cuadro navarro ha tenido una evolución desde el inicio de la temporada hasta el momento actual, algo “normal al venir un cuerpo técnico nuevo con una idea nueva” y que, cada semana, los jugadores han absorbido ese estilo de juego y que todos están “enchufados”.



También ha comentado que la plantilla es consciente de que esta semana es “algo especial” -en referencia a la votación de los socios para elegir la reforma de El Sadar-, pero que a los jugadores les debe preocupar el próximo choque y el rival.



No obstante, ha señalado que es “normal” que la afición hable de ese proceso de reforma, al ser “un tema importante para el futuro del club”.



En la faceta personal, ha comentado que físicamente se encuentra “bien”, aunque ha remarcado que puede hacerlo mejor y que “a todos nos ayuda que el conjunto esté funcionando bien”.

