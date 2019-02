Roberto Torres: "Es un buen momento para dar otro golpe encima de la mesa"

Actualizada 05/02/2019 a las 17:04

Roberto Torres ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer su perspectiva del encuentro que el próximo viernes jugará Osasuna en El Molinón contra el Sporting. "Va a ser un partido súper complicado, igual que en Almería e igual que el otro día en casa. El Sporting se ha reforzado muy bien y en su campo hace muchos muchos años que no ganamos. Es un buen momento para romper la estadística, es un buen momento para dar otro golpe encima de la mesa y mantenernos arriba que es donde queremos estar. Hemos conseguido llegar, pero con eso no nos vale", comentó.

El mediapunta de Arre explicó la dificultad que entraña el partido ante el Sporting, que será la primera de las dos salidas consecutivas que tendrá el equipo: "Creo que el partido será para el espectador muy bonito, pero a nosotros lo único que nos vale es ganar. Cuando hemos sido capaces de ganar fuera es cuando hemos dado saltos en la clasificación. Es obvio que en casa estamos de una manera espectacular, que es algo difícil de hacer. La inercia te lleva a tener más confianza, pero por inercia no ganas. Estamos haciendo muchas cosas bien y tenemos una idea de juego clarísima que vamos a muerte con ella. Estoy seguro de que estos dos partidos que tenemos ahora fuera de casa van a ser muy complicados, pero tenemos que ganar, nos tiene que dar igual el rival si queremos estar arriba".

"EL PREMIO ME LO LLEVO YO, PERO ES DE TODO EL EQUIPO"

Roberto Torres también fue preguntado por su reciente galardón como mejor jugador del mes de enero de LaLiga 123 y que recibió de manos de Patxi Puñal el pasado domingo en El Sadar. "Estoy contento, por supuesto, estoy feliz. Me encuentro bien y me están saliendo las cosas bien. Pero ya lo dije el otro día, el premio quizá me lo llevo yo pero es de todo el equipo. Los partidos no los gano yo solo, no los gana Juan, no los gana Rubén… por poner los nombres de los que más goles estamos metiendo, sino que es un trabajo de todo el equipo, del día a día en Tajonar más allá de los partidos, del cuerpo técnico, del cuerpo médico. Está siendo un año muy bonito en el que cada uno pone su granito de arena, pero queda muchísimo, lo tenemos muy claro", afirmó.

