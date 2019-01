Osasuna recibe ofertas por jugadores y se remite a las cláusulas de rescisión

Actualizada 29/01/2019 a las 09:54

El mercado invernal entra en los últimos días y la actividad en los despachos se incrementa, aunque no se materialice en operaciones. La despedida de Miguel Flaño y la llegada de Rober Ibáñez no son los únicos movimientos que se han producido en Osasuna en los últimos días. El club ha recibido ofertas en firme por futbolistas importantes de su plantilla, pero la entidad se ha remitido a las cláusulas de rescisión. La dirección deportiva también permanece atenta al mercado con el foco puesto en un ‘9’. El acuerdo con Marc Cardona, pero no con el Eibar ha impedido la llegada del delantero cedido por el Barcelona.



En cuanto al capítulo de ofertas, dos de los jugadores con más cartel, Rubén García y Fran Mérida, ya fueron tentados por la Major League Soccer (MLS) y el fútbol chino, respectivamente. Pero tanto el club como los jugadores no se plantearon una salida de Osasuna. El Chicago Fire mostró su interés por fichar al valenciano a través de Veljko Paunovic.



No son los únicos integrantes de la plantilla que ha n sido sondeados por otros clubes. Hasta El Sadar han llegado varias ofertas por jugadores que están destacando en este curso. Pero los rectores se remiten a la cláusula de rescisión y ni siquiera se plantean la opción de negociar.



TRANQUILIDAD RELATIVA



Que se hayan producido estas ofertas no ha extrañado en Osasuna. Se considera normal a la vista del gran rendimiento que están ofreciendo varios futbolistas. Pero el club no está dispuesto a aceptar ninguna propuesta. Si sale alguna pieza importante deberá ser mediante el pago de la cláusula de rescisión, aunque no se espera que ocurra. Sin embargo, el temor seguirá latente hasta que el 31 de enero se cierre el mercado.

