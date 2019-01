Actualizada 24/01/2019 a las 14:16

El guardameta Rubén Martínez se ha mostrado "contentísimo" tras renovar con Osasuna hasta le 30 de junio de 2020 y ha deseado que su vinculación con el club se prolongue "por más tiempo".



En conferencia de prensa tras el entrenamiento, Martínez ha comentado que llegó el verano pasado a Osasuna "con la predisposición máxima para trabajar al cien por cien", lo está haciendo y es "innegociable".



El portero gallego firmó un contrato por una temporada con una cláusula de renovación automática si jugaba 20 partidos como titular con el equipo, cifra que alcanzó el pasado domingo en el encuentro ante el Mallorca disputado en El Sadar, en el que el cuadro navarro ganó 2-0.



Con la renovación, el guardameta tiene una cláusula de rescisión de 3,5 millones de euros en LaLiga 1/2/3, mientras que en el caso de jugar en LaLiga Santander la cláusula ascendería a 7 millones de euros.



Del equipo ha afirmado que ha ido "de menos a más" en esta temporada y ahora la asignatura pendiente es mejorar "fuera de casa", y ha considerado que el encuentro ante el Almería, próximo rival de los 'rojillos', es "la perfecta ocasión para mejorar" la imagen como equipo visitante. Según ha dicho, espera un partido "muy complicado", ya que el conjunto andaluz solo ha perdido un encuentro en su campo, por lo que ha indicado que Osasuna debería trasladar fuera los "aspectos positivos" de su actuación como local.



"No debería haber tanta diferencia entre lo que hacemos en casa y fuera", ha remarcado, e insistido en que el vestuario es consciente de esa diferencia de juego.



Por ello, ha defendido que "la posibilidad" de que Osasuna "dé un paso más está en mantener lo de casa y mejorar lo de fuera", aunque ha asegurado que lejos de El Sadaro también sale "a ganar".



En el plano personal, Rubén Martínez ha contado que esta campaña está siendo "muy importante y un paso más" en su trayectoria, aunque en una carrera deportiva "es imposible que todo sea hacia arriba".



Por último se ha referido a la existencia de tres porteros en el equipo y al hecho de que en el último partido Juan Pérez no se sentara en el banquillo, una "situación complicada" que, ha dicho, "entiendo perfectamente" al haber estado en ella sin ser tan joven, y ha subrayado que Pérez "lo ha hecho bien hasta ahora, si no, no hubiese subido de las categorías inferiores", por lo que le ha animado a "seguir trabajando" porque "tiene muchas condiciones".

