Kike Barja: "Era importante volver a encontrar buenas sensaciones"

Actualizada 21/01/2019 a las 13:58

Kike Barja, protagonista este domingo con su gol ante el Real Club Deportivo Mallorca, ha valorado muy positivamente el triunfo logrado ante los baleares. "Es un día para estar contentos por el partido que hicimos. La semana pasada sufrimos una dura derrota y era importante volver a encontrar buenas sensaciones y yo creo que ayer —por este domingo— fuimos superiores. Una victoria contra un rival tan directo es muy importante, pero tenemos que tener los pies en el suelo y el sábado tenemos un partido muy difícil que tenemos que intentar sacar", ha remarcado el canterano en rueda de prensa, según explica Osasuna en un comunicado.

El de Noáin se ha referido también a su actuación personal. "En lo personal no se puede pedir más, fue un partido perfecto, pero sería un error por mi parte si me voy a las nubes. Yo creo que tengo que seguir mejorando y aprendiendo. No he hecho nada y lo más importante siempre es el equipo. Cuando ayudas de una forma tan directa te vas muy contento a casa pero tengo que tener los pies en el suelo", ha afirmado Barja.

"El equipo tiene orgullo. Sufrimos una derrota muy abultada y se notó que salimos muy bien, nos pusimos por delante muy rápido. El Mallorca apenas nos hizo ocasiones claras y ahí se ve que el equipo dio un golpe encima de la mesa. No es normal tener tanta diferencia de puntuación fuera de casa y está claro que nuestro margen de mejora está ahí. Tenemos que dar un pasito y este fin de semana va a ser muy difícil, pero si queremos decir que ahí estamos nosotros tenemos que dar ese paso fuera de casa", ha comentado el futbolista.

