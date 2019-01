David Rodriguez: "Me quiero quedar en Osasuna"

Actualizada 20/01/2019 a las 14:47

El delantero de Osasuna David Rodríguez ha saltado al campo en los últimos minutos del partido contra el Mallorca. "Siempre que uno participa y el equipo gana se va uno contento a casa. Seguimos con la racha en nuestro campo y hay que disfrutar, que tenemos una herida abierta tras la derrota en Las Palmas de la que tendremos que resarcirnos en Almería".

A pesar de la competencia en ataque y de que apenas ha contado para Arrasate esta temporada, David ha reafirmado su intención de continuar en Osasuna: "Me quiero quedar y si no fuera así no estaría entrenando como lo estoy haciendo. Es cierto que vine a Osasuna con la intención de ser más importante en el campo, pero ahora me toca esperar mi oportunidad y ayudar de otra manera".

