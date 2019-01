Arrasate: "Me gusta la inercia. Con el 0-1 no nos ponemos nerviosos"

Actualizada 06/01/2019 a las 21:50

Jagoba Arrasate se ha mostrado muy contento con el nivel ofrecido este domingo por sus jugadores en la victoria contra el Cádiz. "Lo que más me gusta es la inercia. Nos ponemos 0-1 y no nos ponemos nerviosos. En esta categoría es difícil ganar, más difícil remontar y mucho más difícil remontar al Cádiz. Creo que estamos en un buen momento, pero como queda tanto hay que seguir", ha explicado el técnico rojillo.

"La pena ha sido no cerrar antes el resultado, pero es verdad que el nivel técnico de los jugadores hoy ha sido muy elevado. Quitando la finalización, que ahí sí hemos podido estar mejor, creo que el partido ha sido de mucho nivel en el aspecto técnico. Han sido ocasiones muy claras y cuando ganas parece que no ha pasado nada, pero si en alguna acción te empatan te llevas las manos a la cabeza. Hemos tenido opciones, y es el pero que hay que ponerle al partido, pero me quedo con el gran partido que hemos hecho", ha asegurado Arrasate.

"Pienso que mi equipo ha hecho un gran partido en el aspecto ofensivo. Hemos generado superioridades, hemos sido profundos, verticales, y no es fácil hacerle ocasiones al Cádiz y hoy les hemos hecho muchas", ha dicho.

Con la victoria de este domingo, Osasuna entra en puestos de playoff de ascenso, algo que todavía no tiene importancia para Jagoba Arrasate. "Verte ahí arriba es una buena noticia, pero yo soy de fijarme más en los puntos que en la clasificación. Tener 35 puntos antes de acabar la primera vuelta es bueno, pero alegría contenida porque queda muchísimo", ha comentado el técnico.

