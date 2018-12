Sabalza: "Fran Canal sabe perfectamente quién decide"

31/12/2018 a las 06:00

Algunas de las críticas vinieron por falta de comunicación o por no haber explicado bien las cosas. ¿Fue un problema? A lo mejor no supimos hacerlo bien y ya pedí disculpas muchas veces al respecto por no saber comunicar bien. Creo que en la segunda legislatura la comunicación es mejor y más fluida. La gente se entera más. Me parece que ahí vamos mejorando. No ocultamos absolutamente nada. ¿Qué siente cuando escucha que es un títere de Fran Canal? Es una animadversión que ti

Selección DN+