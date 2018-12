Las tormentas de El Sadar

Actualizada 16/12/2018 a las 19:38

Cada jornada que Osasuna juega en El Sadar se desata una tormenta, como la que cayó este domingo en plena segunda parte y que coincidió con la gran remontada ante el mejor que ha pasado por Pamplona. No cabe duda de que estamos ante un equipo muy reconocible, de autor, que se está sintiendo cómodo en el intercambio de golpes. Osasuna encaja pero también da, en esas idas y vueltas, y cuando los partidos se juegan con esas cartas generalmente suele ser decisiva la calidad. A este Osasuna le sobra esta temporada. Entre Fran Mérida y Rubén García cocinaron el gol de Xisco en una acción eléctrica y Roberto Torres, de magistral disparo a pase de Iñigo Pérez, culminó la voltereta. Hubo cambio de sistema en la segunda mitad, jugadores nuevos en el campo ante las bajas... Había que tomar decisiones y de nuevo acertó Arrasate. Parece que Osasuna se ha convertido en una escuadra cíclica. Se ha acostumbrado a marcar a partir del minuto 80 y no le tiemblan las piernas, ni sobre todo la cabeza, cuando el camino se le pone complicado e incluso se ve que es inferior en algunas fases como le ocurrió contra el Alcorcón. El equipo tiene plena confianza en sus armas y lo que es más importante, esa creencia está instalada también en la mente del espectador. Ya son cinco triunfos seguidos en El Sadar y tres con goles decisivos en los instantes en los que el estadio más aprieta, porque el aficionado también tiene el pensamiento de poder conseguirlo. Nada es casualidad cuando se repite en tantas ocasiones. La victoria contra el Alcorcón, que dispuso de mejores ocasiones, supo como si fuera la primera de todas. Osasuna no se cansa de ganar en El Sadar y está haciendo disfrutar a su gente. Sigue rondando la pregunta: "¿Dónde estará el día en que ajuste sus males defensivos?".

