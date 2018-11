Palacios evoca su pasado rojillo en una emotiva rueda de prensa

Actualizada 28/11/2018 a las 20:11

César Palacios ha ofrecido este miércoles ante los medios de comunicación de Soria una emotiva rueda de prensa para hablar de su renovación con el Numancia hasta 2023. En ella ha recordado momentos de su trayectoria profesional y personal en el club numantino, dando las gracias a numerosos amigos y empleados. En varios momentos no ha podido contener las lágrimas.

El director deportivo pamplonés es toda institución en la ciudad y en la entidad, desde su etapa como jugador tras ser un emblema en Osasuna y desde 2010 en los despachos. Han sido varios los momentos en los que ha aludido a su pasado rojillo. “Soy de Pamplona y estoy orgulloso de ser navarro. El rojo siempre va a ser mi color. Por la bandera de Navarra, por Osasuna y por el Numancia. Hay mucha gente, mi familia de Pamplona y mis amigos de Pamplona, que me quieren en Pamplona, pero se sienten orgullosos de que esté en el Numancia. Se sienten felices por mí”, ha expresado Palacios, que hace dos años rechazó la opción de fichar por Osasuna por una cuestión de lealtad.

“No estoy en un sitio si no tengo implicación personal, sentimiento o corazón. Esto me lo enseñaron así en Osasuna. Vengo de la cantera de Osasuna y eso marca. Para un chico de Navarra llegar al primer equipo y ser capitán te da unos valores. En mi madurez ha adquirido más valores”, ha exclamado emocionado, repasando los momentos dificultosos por el modesto presupuesto que maneja y otros de éxito como el playoff de la temporada pasada. “Me siento orgulloso de pertenecer a la familia del Numancia. Ponemos todos el corazón para hacer las cosas lo mejor posibles”, ha dicho el pamplonés, que ha recordado una frase que se le quedó grabada cuando llegó a Soria: “Si luchas puedes perder, ni no luchas estás perdido”.

