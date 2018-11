Barja dice que intentaron "todo lo posible" pero no pudieron ganar en Riazor

Actualizada 27/11/2018 a las 15:16

El canterano de Osasuna Kike Barja ha reconocido este martes, en la vuelta a los entrenamientos tras la derrota en Riazor, que intentaron hacer "todo lo posible", pero no pudieron llevarse los tres puntos.



Barja ha comparecido en la sala de prensa de Tajonar tras el entrenamiento matinal, donde, según informa el club, ha comentado que "por mucho que fuera un rival complicado, un gran equipo" ellos iban con "la intención de ganar".



"Intentamos hacer todo lo posible, pero el partido se dio como se dio y no nos pudimos llevar los tres puntos. Creo que la primera hicimos lo que teníamos que hacer, fue una primera parte muy igualada, en la que no merecimos irnos perdiendo y ese gol antes del descanso nos hizo daño y la segunda parte yo creo que sí estuvimos algo peor", ha señalado.



En su opinión, el equipo "lo dio todo", estuvo en el partido y ya con el segundo gol "se puso demasiado cuesta arriba y tal y como estaba el campo era muy difícil empatar".



Respecto al próximo partido, ante el Club Deportivo Lugo el próximo domingo a las 16:00 horas en El Sadar, ha asegurado que "la idea es ir a ganar como cualquier partido".



"Fuera de casa también vamos a ganar, pero quizá no nos está acompañando esa fortuna. Ahora en casa la idea es seguir como estábamos, hacer nuestro juego, presionar alto, ser verticales, encerrar al rival… y yo creo que vamos a hacer todo lo posible para poder llevarnos los tres puntos", ha puntualizado.



Tras comentar que en casa están "fuertes", ha añadido que no se pueden parar a pensar en que bien están haciendo las cosas. "Lo que nos ha hecho ganar es centrarnos en hacer las cosas bien, estar concentrado, metidos y hacer todos los pequeños detalles bien. Tenemos que preparar bien la semana y hacer las cosas bien y seguro que estamos más cerca de ganar", ha concluido.

Selección DN+