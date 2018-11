Diluvio en Riazor

Actualizada 24/11/2018 a las 18:22

Las lluvias que han caído durante todo el día en Coruña han provocado que el césped de Riazor no esté en las mejores condiciones para la práctica del fútbol. El colegiado Gorostegui Fernández no realizó la tradicional prueba de hacer rodar el balón durante el calentamiento de ambos equipos porque no lo vio necesario. Lo cierto es que algunas zonas están completamente encharcadas y el esférico se queda parado.

Osasuna ha comenzado defendiendo en la parte del campo que peor estado presenta, sobre todo ambas bandas. La zona de ataque rojillo, de momento, el césped aguanta. El estilo vertical característico de Jagoba Arrasate se hace más difícil de plasmar en condiciones así y los navarros ya han tenido algún susto en las transiciones.

