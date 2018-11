La espantada de Álvaro llega hasta Almendralejo

Actualizada 10/11/2018 a las 12:32

Osasuna tendrá enfrente en Almendralejo a un viejo conocido bajo palos: Álvaro Fernández, cuyo nombre ha estado en el ojo del huracán últimamente por su salida del club rojillo. Álvaro dejó Pamplona en el verano del pasado año para fichar por el Mónaco, donde no ha tenido protagonismo. La entidad francesa tiene cedido al portero en el Extremadura. Si era libre o no al salir del club rojillo mantiene en vigor una reclamación de Osasuna ante la FIFA y una querella del portero por falsedad documental.

La cuestión se remonta al verano de 2017. El guardameta llegó a Francia en calidad de agente libre cuando tenía suscrito un contrato con Osasuna, que movió ficha llevando el caso a la FIFA para reclamar que era un jugador en propiedad. De hecho, consta un contrato federativo firmado por él hasta 2020.

La versión de Álvaro por contra es que era un jugador libre. Se atiene a una vinculación privada firmada en 2015 para dos años. Pero en el texto figura una frase que da potestad al club para extender la relación. Sin embargo, hay una frase dudosa: "si éste expresamente así lo acepta". Por eso en mayo de 2017 comunica que se marcha, a lo que Osasuna responde subiéndole al primer equipo. Estaba llamado a hacer la pretemporada y su cláusula pasó de 3 a 10 millones tal y como estaba estipulado.

Actualmente la reclamación está parada porque Álvaro se ha querellado contra Luis Sabalza y el gerente Ángel Ardanaz por supuesta falsedad documental. Osasuna pide a la FIFA que se pague la cláusula de rescisión pero antes hay que resolver el pleito en el juzgado de Pamplona.

Fernández fue preguntado este viernes por la noche en el Canal Extremadura Televisión por el enfrentamiento contra Osasuna y su polémica salida. "Tomo el partido desde la naturalidad. Es uno más aunque me motiva por ser mi ex equipo. Para la gente tendrá morbo por el problema que hay entre Osasuna y yo. Yo me tengo que centrar en jugar y aquí cada uno que disfrute del partido como quiera".

DIEZ GOLES EN SEIS PARTIDOS

Álvaro Fernández se ha hecho con la titularidad en el Extremadura. Ha disputado cinco partidos en Liga y uno en Copa. El meta riojano ha encajado diez goles en estos seis compromisos, cuatro de ellos en la última jornada que disputó el cuadro de Juan Sabas en Córdoba. En las filas extremeñas también milita el exrojillo Fausto Tienza.

