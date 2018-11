Fausto Tienza: "Tengo grandes amigos en Osasuna y estoy deseando verlos el sábado"

Actualizada 07/11/2018 a las 21:26

Fausto Tienza ha atendido a los micrófonos de la radio oficial del Extremadura, EUD Radio, para hablar del partido del sábado contra sus excompañeros. “Soy conocedor del gran potencial que tiene ese equipo”, ha afirmando, ensalzando los valores del club rojillo y destacando a nivel individual a Torres, Oier y David Rodríguez. Del club guarda un grato recuerdo. Estuvo año y medio.

“La gran virtud de Osasuna siempre ha sido el grupo. Hacen una presión espectacular al rival al que lo atosigan. Sus señas de identidad siempre han sido la lucha, la garra y el coraje. Vaya al campo que vaya, Osasuna siempre va a dar la lata. ¿Quedarme con alguno? Tienes a Roberto Torres por el gran golpeo que tiene. A Oier, que es el pundonor de ese equipo como capitán. A David Rodríguez, que es el gol...”, ha expresado.

El centrocampista del Extremadura conserva amistades en el vestuario rojillo. “Hablo muchísimo con ellos y da la casualidad que esta semana no. Intentas no hacerlo para no decirnos cosas. Seguro que el sábado nos damos un abrazo. Tengo grandes amigos allí y estoy desando verlos”, ha dicho Fausto, que ha sido titular en las últimas jornadas.

“Nosotros somos conscientes de que no hemos hecho las cosas bien pero nos tenemos olvidar y no lamentarnos. Ponernos de pie y hacer las cosas bien desde ya. Nuestra asignatura pendiente es la portería a cero. Llegamos fácil al área y somos un equipo con gol”, ha comentado sobre su equipo. “Estamos de mala leche y tendremos seguro todos a nuestra pareja cabreada en casa porque no ganamos. Pero tenemos que convivir con que el futbolista va a fallar. Contra menos fallemos más cerca estaremos del objetivo”.

Selección DN+