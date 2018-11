Todo lo que necesitas saber sobre la Asamblea de Osasuna de este sábado

02/11/2018 a las 06:00

¿DÓNDE, A QUÉ HORA Y QUIÉNES?

La asamblea general ordinaria se celebra mañana en la sala de cámara de Baluarte a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.00 en segunda. Están convocados 306 compromisarios. Por primera vez en 14 años no será en el Iruña Park.



¿CUÁL ES EL ORDEN DEL DÍA?

Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

Presentación de la memoria del club y Fundación.

Informe de la Comisión de Control Económico.

Puntos incluidos por socios de cuentas y presupuesto.

Examen y aprobación de las cuentas del último curso.

Examen y aprobación del presupuesto.

Presentación del informe del Defensor del Socio.

Presentación candidaturas a Defensor del Socio. Elección.

Estado de la recuperación del patrimonio.

Presentación código ético.

Información sobre la viabilidad de la reforma de El Sadar.

Ruegos y preguntas.



¿POR QUÉ SE CELEBRA EN SÁBADO LA ASAMBLEA?

Por estatutos una asamblea debe celebrarse en día de partido.



¿DÓNDE SE PODRÁ SEGUIR?

La web de Diario de Navarra ofrecerá los detalles durante la mañana al instante.



¿QUÉ REFLEJA LA AUDITORÍA?

El informe de Loyola Auditores presenta opinión sin salvedades. “En nuestra opinión, las cuentas anuales completas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Club Atlético Osasuna, a 30 de junio de 2018”.



¿HA HABIDO REUNIONES PREVIAS CON SOCIOS?

El club ha abierto la puerta a los socios para que puedan conocer las explicaciones de las cuentas. Solo se han presentado dos.



¿QUÉ PASÓ EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA?

Fue en marzo y la Junta Directiva no cumplió su deseo de recibir el permiso de recomprar El Sadar al Gobierno en 10 años. Los socios dijeron “no”.



¿QUÉ SE VOTARÁ AHORA?

Las cuentas, el presupuesto y el nuevo defensor del socio. El resto de puntos son meramente informativos.



¿EN QUÉ PUNTO ESTÁ EL PROCESO DE LA REFORMA?

Hay cinco proyectos para hacer la integral. Tras pasar las correcciones de la normativa municipal y exponer sus ideas a los aficionados, se procederá a la votación. Serán los socios, no solo los compromisarios y se desconoce la fecha. Puede ser a comienzos de 2019. Después, la asamblea decidirá si se hace la reforma básica o la total. Para esta última opción se necesitarán dos tercios de los votos. Las obras comenzarían en primavera.



¿QUÉ PASA CON EL AVAL?

El Parlamento decidirá sobre la propuesta de Osasuna al Gobierno de avalar los créditos para la reforma. El club, que ya tiene encarriladas las operaciones con los bancos, ya iniciado conversaciones con los grupos políticos. Este aval le pondría en mejor situación aunque si falla, las entidades financieras también darán los préstamos.

