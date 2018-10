Rubén Martínez: "Sería espectacular ganar al mejor equipo de Segunda"

Actualizada 31/10/2018 a las 13:40

El portero de Osasuna Rubén Martínez manifestó este miércoles que "sería espectacular para todos" ganar el sábado al Málaga, líder de LaLiga 1/2/3, a juicio del guardameta gallego, "posiblemente el mejor equipo de Segunda". "Es un partidazo, de los que gusta jugar a todo futbolista. Es bonito para el espectador y ganar sería espectacular para todos: para el equipo, la afición y la ciudad", declaró en rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.



Rubén Martínez destacó el potencial del Málaga, que llega a Pamplona con 12 puntos más que los rojillos: "Tiene una plantilla amplia y completa, algo que le diferencia y por eso está arriba", dijo. El conjunto navarro jugará en casa, donde permanece invicto, aunque lejos de Pamplona todavía no ha ganado, aunque el portero gallego cree que Osasuna se va pareciendo más al equipo de El Sadar. "En juego, hemos dado un paso fuera de casa y es un equipo más parecido al que se ve en El Sadar, aunque los resultados mandan", observó.



El portero rojillo cree que Osasuna mereció mejores resultados en sus tres últimas salidas: "Estamos mejorando desde el partido de Zaragoza. Allí merecimos ganar". "En Oviedo un empate podría haber sido lo más justo y el otro día en Madrid (ante el Rayo Majadahonda) merecimos clarísimamente la victoria", aseguró. Por ello, comentó: "Estamos mejorando en juego y los empates no nos saben bien. Si seguimos mejorando los resultados tienen que llegar". Recordó que el Rayo Majadahonda les empató en el Wanda Metropolitano en una "jugada aislada". "Fuimos a buscar el 0-2 y estuvimos más cerca de conseguirlo que ellos del empate, pero cosas del fútbol te empatan en una jugada aislada, aunque estamos más cerca de lo que queremos".



Ante la falta de victorias como visitante, Osasuna necesita no fallar en El Sadar: "En casa nos obliga a dar más, además ante un rival como el Málaga tendremos que hacer las cosas mejor que nunca". La novedad del entrenamiento de este miércoles en Tajonar fue que el centrocampista navarro Íñigo Pérez, baja en las tres últimas jornadas, completó por primera vez la sesión, aunque todavía sigue siendo duda para el encuentro del sábado. Su participación ante el Málaga dependerá de su evolución durante los tres próximos días, ya que a día de hoy siente dolor por el golpe sufrido en el primer dedo del pie derecho en el encuentro en Zaragoza. Osasuna recibirá al Málaga con las bajas seguras de Oier Sanjurjo por sanción y de Sergio Herrera por lesión, mientras que es alta Manuel Castellano 'Lillo' tras cumplir un encuentro de sanción.

Selección DN+