Más potencial que puntos

Actualizada 28/10/2018 a las 20:25

Un cuarto de Liga y Osasuna no ha podido ser capaz de poner toda su maquinaria en marcha. En su taller tiene todo un arsenal que no logra activar de verdad. Las tres últimas salidas son la prueba evidente de que este equipo le falta algo. Parece que los rivales, sin ser superiores, se llevan demasiado. En Zaragoza mereció más con su juego más ambicioso y no apuntilló; en Oviedo desafinó en ataque y se metió atrás sin que tuviera demasiada oposición delante; y en el Wanda dejó escapa

Selección DN+