Y Brandon sigue corriendo

Actualizada 13/10/2018 a las 19:24

Hay futbolistas que transmiten mucho con su lenguaje no verbal, como es el caso de Brandon Thomas, al que le acompaña su sonrisa llena de vitalidad, fresca, allá por donde va. Es una clara señal de su actitud positiva para enfocar su trabajo. Precisamente trabajo en su máxima expresión es lo que desprende el balear, que no ha necesitado muchas jornadas para exponer su tarjeta de presentación a El Sadar.

Hoy y en Zaragoza ha sido el ejemplo de lo que es este Osasuna de la insistencia. De no parar, de ir hacia arriba, de ir todos a una a la presión. De si no llega en esta ocasión, llegará en la siguiente. De ir a robar enseguida. De mirar hacia adelante y no hacia atrás. De valorar cada minuto de los noventa como si fuera el último. De no especular. Osasuna hoy en día es así de intenso. Arriesga y engancha. Es reconocible.

Brandon ha corrido con balón y ha corrido sin balón, si era preciso para echar una mano a sus compañeros de atrás sin que se le cayeran los anillos. No lo ha hecho de cara a la galería porque sus piernas estaban igual en el minuto 10 que en el 85. Se le ha visto en todas partes, también fuera del ecosistema de un delantero que es el área. Un verdadero incordio para el rival.

Ha sido una muestra de solidaridad como futbolista días después de que también lo hiciera como persona. Brandon ha dado los muebles y los electrodomésticos de su casa en Mallorca para los afectados por las inundaciones. Bonito gesto que fue aplaudido en las redes sociales.

Un futbolista vital fuera y dentro del campo en un Osasuna que se está armando para ser vital. Hace tiempo que los aficionados no despedían al equipo con una ovación como la de este sábado. Han visto ganar a su equipo y lo mejor todo, han visto a su Osasuna. El que hace disfrutar. El fútbol es un espectáculo y si llega con emoción, El Sadar sabe apreciarlo. Siempre ha sido y así será.

