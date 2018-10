Arrasate observa evolución en el equipo pero dice que necesitan los puntos

Actualizada 12/10/2018 a las 13:56

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este viernes que su equipo está evolucionado positivamente en las últimas jornadas, pero subrayó que necesita los tres puntos este sábado ante el Córdoba tras dos empates seguidos. "De los tres últimos partidos, dos han sido muy buenos y uno aceptable, pero necesitamos puntos y si ganamos mañana podemos decir que el equipo está evolucionando", manifestó Arrasate en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar.



"Tenemos que ganar, eso es clarísimo. Por muy buen partido que hayamos hecho el lunes, empatamos, y no podemos estar contentos por empatar un partido. Si ganamos mañana sería una buena semana, pero necesitamos ganar para colocarnos con doce puntos", añadió. El técnico vasco destacó que su equipo ha "marcado el camino" en las últimas jornadas, pero precisó que no pueden quedarse en eso, ya que el partido del lunes en Zaragoza ya es "pasado" y este sábado frente al Córdoba "es otra historia".



Arrasate opinó que Osasuna hizo "muy buen primer tiempo y uno segundo extraordinario" en La Romareda y, aunque recordó que se quedaron en el empate el partido ante el Zaragoza, les dio un "empujón" para verse "fuertes fuera de casa", después de haber perdido anteriormente sus tres primeras salidas de la temporada. Sobre la posibilidad de jugar en casa con el 4-1-4-1 empleado en Zaragoza, el entrenador rojillo dijo que es posible "pero con otros matices" ya que son rivales y partidos diferentes, mientras que dijo que es clave "seguir defendiendo arriba".



"Creo más en los conceptos que en los dibujos. Quiero hacer cosas que hicimos el otro día. Marcamos un camino y no entiendo que no le demos continuidad a lo que hicimos, más allá de los nombres o de los dibujos", explicó. Arrasate comentó sobre el Córdoba que "si no ha conseguido victorias hasta ahora es por el tema defensivo, porque en ataque está haciendo goles y tiene gente desequilibrante". "Ha sido un equipo valiente, que te golpea pero que le puedes golpear, aunque igual viene con más precauciones", dijo sobre el conjunto andaluz, si bien resaltó que "más allá del rival" Osasuna debe hacer "un buen partido" para tener "opciones de ganar".



El técnico vizcaíno facilitó una convocatoria con los 20 jugadores disponibles, incluido Juan Villar después de cuatro partidos de baja: "Cualquiera de los 20 puede jugar de inicio. Otra cosa es que lleve un mes de inactividad con todo lo que supone, pero Juan está bien". Por último, calificó de "muy buena noticia" la decisión de Indar Gorri de volver a animar tras dos partidos de protestas por las sanciones impuestas: "Necesitamos comunión con la grada y juntos somos más fuertes", dijo Arrasate.

Selección DN+