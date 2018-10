Lillo: "La Romareda es un buen campo para decir que Osasuna vuelve a estar ahí"

Actualizada 04/10/2018 a las 13:07

La sala de prensa de Tajonar ha tenido como protagonista del día a Lillo, que ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el próximo partido de los rojillos en La Romareda. "Es un buen campo para decir que Osasuna vuelve a estar ahí. Es contra un equipo que el año pasado estuvo a punto de ascender a Primera y si podemos ganar los tres puntos y dar una buena imagen nos va a dar mucho crédito. Sobre todo tenemos que dar la imagen, la sensación, el querer ir a por el partido desde el minuto uno, que se vea un equipo fuerte, agresivo, que no dejar un balón por perdido, ir con intensidad arriba, querer hacer daño al rival… yo creo que esas siempre han sido las señas de identidad de Osasuna y las tenemos que recuperar", explicó.

El lateral osasunista también fue preguntado por su situación individual dentro del equipo y por su posible regreso a la titularidad. "Es una pena que Nacho se haya lesionado. Si el míster decide que tengo que jugar yo, intentaré hacerlo bien y ayudar al equipo. Yo sigo entrenando igual que el año pasado. Al final, juega un compañero y que hay aceptarlo. Todos queremos jugar y al final juegan once. Voy a ayudar desde donde me toque, ahora es el banquillo y si el lunes tengo que jugar intentaré ayudar desde dentro del campo. Ha venido otro entrenador con otras preferencias y hay que aceptarlo. Yo en el día a día estoy muy a gusto y el míster me trata fenomenal, tanto a mí como a los compañeros que no están jugando. Yo creo que está contento conmigo. No hay ningún problema, yo a seguir trabajando", comentó.

