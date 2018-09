Arrasate dice que partido ante el Nàstic es vital tras dos flojos fuera casa

14/09/2018 a las 14:21

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este viernes que el partido de este sábado ante el Nàstic en Tarragona es "vital" tras admitir que fueron "muy flojos" los dos disputados fuera de casa esta temporada.



"El partido de mañana es muy importante. Venimos de una victoria, jugamos fuera y necesitamos hacer un buen partido y ganar. Luego tendremos dos en casa. Esto es larguísimo, pero al partido de mañana le doy una importancia vital", declaró en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar. El técnico vasco dijo que en este comienzo del campeonato "se ha visto un buen Osasuna en casa", pero otro "muy flojo fuera", y por ello trabajan "para que el equipo no tenga dos caras" y sea "fiable" lejos de Pamplona.



"Fuera de casa hemos hecho dos partidos muy flojos. El equipo va demostrando más cosas y se va asemejando más a lo que queremos en casa, pero fuera no ha sido así y ha habido una involución cada vez que hemos jugado fuera", explicó. "Necesitamos ser competitivos y acercarnos a lo que hicimos el pasado sábado y el miércoles (en El Sadar) para tener más opciones de ganar", agregó Arrasate, quien subrayó que a domicilio deben mejorar tanto en defensa como en ataque.



"Hemos estado lejos en ataque de lo que podemos ser y de lo que hemos generado en casa, y defensivamente hemos sido blandos. Tenemos que mejorar y dar un paso al frente en todo", reconoció. El entrenador vizcaíno señaló que deben "cambiar cosas" para "ser solventes y competitivos" fuera de casa e indicó que están obligados a "buscar alternativas" tras los desplazamientos a Mallorca y Granada. Arrasate dijo que "es una posibilidad" el cambio de sistema para jugar con tres centrales y carrileros: "Puede ser una alternativa fiable porque tenemos carriles que pueden amoldarse a ese sistema. Tenemos que estar abiertos a mejorar y ser competitivos", apuntó.



El preparador rojillo destacó que necesitan un partido fuera de casa en el que sientan "bien", sin que el rival le haga ni "cosquillas". "Desde ahí podemos ir creciendo en el partido. Esa es la idea, pero después puede cambiar el guión", señaló. Arrasate dijo que no se fía del Nàstic a pesar de su condición de colista: "Es muy rápido para sacar conclusiones en la cuarta jornada. Si fuera la treinta sería porque está haciendo mal las cosas, pero ahora depende de muchas cosas y del calendario". "No me fío, sobre todo viendo que tienen a Uche, Manu Barreiro, Manu del Moral, Javi Márquez, Rocha. Es un equipo que tiene argumentos", manifestó.

Sobre la baja por lesión de Juan Villar, máximo goleador rojillo, Arrasate comentó que "es un jugador diferente" porque da al equipo "profundidad, llegada y gol", pero subrayó que Osasuna debe ser "fiable" a pesar de las bajas.

