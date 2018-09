Refrescos para la Copa

Actualizada 12/09/2018 a las 08:06

Once nuevos pero no otro Osasuna. Es la intención de Arrasate, que apuesta por las rotaciones y quiere ver en acción a los que no salieron de inicio contra el Almería. Los recientes titulares descansarán y esto no es motivo, según el técnico, para romper con el progreso iniciado. Quiere igualmente un equipo reconocible. Comienza la aventura copera contra el Reus. A las 20.00 horas en El Sadar y en eliminatoria a partido único con el pase en juego a tercera ronda.

La única duda es saber si podrá estar Imanol García, ausente ayer al estar pasando pruebas medidas en la Clínica Universidad de Navarra tras el desmayo del domingo. “En principio todas las pruebas dicen que todo va bien, pero le están haciendo pruebas complementarias para ver si puede competir mañana. Es un tema delicado pero lo que nos transmiten es que todo está bien”, indicó el técnico, que tiene pensado alinear a Juan Pérez; Lillo, Miguel Flaño, David García, Endika Irigoien, que debutará en partido oficial; Perea, Imanol; Olavide, Torres, Barja, y David.

MISMO ESQUEMA Y MISMA IDEA

Osasuna saldrá con el mínimo exigido de jugadores con ficha profesional en el campo (siete) y para no correr riesgos de lesiones o expulsiones, se cubrirá las espaldas en la parte final dando entrada a alguno más. Este es, precisamente, un problema serio en el Reus, que solo cuenta con 16 fichas al menos hasta enero. La Liga le ha impedido inscribir algunos fichajes que había realizado y se ha visto obligado a dar salidas, como el ex rojillo Lekic, para no rebasar el tope salarial en su tercer año en Segunda. Lleva dos derrotas (Las Palmas y Albacete), un empate (Zaragoza) y un triunfo (Elche).

