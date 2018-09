Barja dice que están "supercontentos" tras el primer triunfo

09/09/2018 a las 18:45

El jugador de Osasuna Kike Barja declaró este domingo que están "supercontentos" con la primera victoria de la temporada, lograda este sábado ante el Almería, y al recuperar las "buenas sensaciones" después de admitir un mal comienzo de campeonato.



"El equipo está contento porque necesitábamos la primera victoria y queremos hacernos fuertes en casa. Tenemos que seguir mejorando cosas como es normal a estas alturas de Liga, pero las sensaciones fueron buenas y estamos supercontentos", manifestó Kike Barja en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. El futbolista navarro destacó la conexión con la grada después de lo ocurrido la pasada temporada: "Para nosotros es importante ver cómo la afición está a gusto. Eso nos faltó el año pasado. Nuestra intención es que todos los domingos sean como ayer o mejores", dijo.



Kike Barja lamentó el gol encajado instantes después de haberse adelantado en el marcador ante el Almería, "un fallo de concentración grande" que deben corregir ya que "lo más complicado es ponerse por delante" en el marcador, si bien subrayó que el equipo suponer "venirse arriba" y volver "a plantar cara y tener personalidad" para acabar ganando por 3-1. El extremo navarro, autor del tercer gol rojillo tras salir en la segunda parte, afirmó que le hacía falta para sentirse jugador y "volver a recuperar sensaciones" y recuperar "confianza".



El canterano señaló que la competencia en el puesto le "beneficia" al entender que le hará "mejorar" y añadió que no quiere presionarse de forma "excesiva". "Soy un jugador joven. Llevo 20 partidos en el fútbol profesional y tampoco me quiero presionar o ponerme una exigencia muy grande, porque tengo mucho margen de mejora y sé que tengo que mejorar muchas cosas", opinó.



"Soy competitivo y ambicioso, y siempre quiero más, pero no me voy a poner una presión excesiva. Hay venido jugadores muy buenos en ataque, pero eso favorece al equipo, que es lo importante, y me beneficia porque me hará mejorar", finalizó.

