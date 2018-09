Arrasate: "Se me pasa por la cabeza la idea de jugar con Íñigo Pérez y Fran Mérida"

Actualizada 06/09/2018 a las 18:58

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha pasado este jueves por los micrófonos de Cope Navarra y ha reconocido que su equipo "no está siendo competitivo" y "no va por buen camino".

”No vamos por el buen camino. Hay que darse cuenta que hay que corregir para hacer las cosas mejor, porque no estamos siendo competitivos, sobre todo fuera de casa", ha dicho.

No obstante, el técnico vizcaíno ha descartado hacer cambios drásticos en el partido de este sábado contra el Almería.

”Este sistema de 4-4-2 o 4-2-3-1 nos está dando problemas fuera de casa. Mi idea es que el equipo esté más cómodo. Estamos teniendo problemas de posicionamiento, de distancias, sobre todo cuando vamos a apretar. Si jugásemos fuera seguro que haría cambios, pero al ser en casa, queremos darle continuidad al partido del Elche".

”Dos penaltis y una expulsión demuestra que algo no está funcionando. No son ni errores individuales, ni mala suerte”, ha añadido.

Sobre la plantilla, ha destacado que tiene los pivotes que necesita.

"Viendo estos tres partidos, los que piensan que nos faltan piezas tienen razón, pero no es la idea que tengo. Lo que tengo en mente es defender hacia adelante y con los pivotes que tengo me es suficiente. Se me pasa por la cabeza la idea de jugar con Íñigo (Pérez) y Fran (Mérida). Mi obligación es probarlo y ajustarlo, porque si eso funciona, nos va a ir

bien. De momento no hemos podido hacerlo", ha apuntado.

Cuestionado por el próximo partido, que Osasuna jugará el sábado contra el Almería a las 16 horas, ha indicado que la plantilla "está deseando de que llegue el sábado tras el chasco de Granada". "Nos hemos preparado bien”, ha concluido.

Para escuchar la entrevista completa, pincha aquí.

