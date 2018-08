Brandon: "Hay mucho margen de mejora y vamos por buen camino"

Actualizada 30/08/2018 a las 16:11

El jugador de Osasuna Brandon Thomas afirmó este jueves que el equipo navarro tiene "mucho margen de mejora" y añadió que van "por el buen camino", aunque los rojillos únicamente han sumado un punto en las dos primeras jornadas de LaLiga 1/2/3.



"No se va a ascender ahora ni en diciembre. Esto es como una maratón. La segunda es muy larga y complicada, y mejor ir de menos a más. Vamos por buen camino y vamos a dar alegrías a la afición", declaró Brandon en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.



El futbolista mallorquín admitió que Osasuna no dio su "mejor versión" en la jornada inaugural en Mallorca, pero destacó que "hay mucho margen de mejora" y se irá viendo conforme avance el comienzo del campeonato.

"Es cierto que en el primer partido no estuvimos bien, pero en casa estuvimos bastante bien, aunque nos perjudicó la expulsión y aún así nos pusimos ganando. No voy a valorar los árbitros, pero es verdad que le dieron a Unai antes del gol del Elche", manifestó.



Brandon indicó que jugarán el domingo en Granada "con mentalidad ganadora", aunque precisó que "será complicado" vencer en el Nuevo Los Cármenes "porque son fuertes en su campo". "Necesitamos los tres puntos porque aún no hemos conseguido ninguna victoria, pero la dinámica está siendo positiva y vamos con confianza y la mentalidad de ir a por el partido", dijo Brandon, quien afirmó que le parece "genial" el cambio de hora del partido de Granada por el calor, de seis de la tarde a nueve de la noche.



El futbolista balear, incorporado este verano cedido por el Rennes francés, afirmó que "fue un placer debutar" el pasado domingo en El Sadar, aunque se mostró esperanzado de ser pronto titular tras dos jornadas jugando como suplente. "Evidentemente, todavía no estoy muy contento porque no he jugado mucho, aunque es cierto que casi he estado un año parado (por la falta de minutos en el Rennes) y estoy adaptándome al nuevo equipo", apuntó.



El atacante mallorquín, que indicó que ha estado mermado por una lesión de tobillo, espera que su polivalencia le sirva para entrar en el once inicial. "Todos queremos jugar lo máximo posible. Hay mucha competencia. Me considero un jugador polivalente y espero aportar el máximo número posible de goles y asistencias, lucha y entrega", manifestó Brandon, quien señaló que preferiblemente le gusta jugar "arriba con otro delantero y, si no, por la izquierda".

