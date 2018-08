Juan Villar: "El equipo, a pesar de la expulsión, quiso ir a por el partido"

27/08/2018 a las 13:06

El extremo de Osasuna Juan Villar ha valorado hoy sobre el empate logrado este domingo frente al Elche en El Sadar que el conjunto 'rojillo' "quiso ir a por el partido", a pesar de quedarse con diez jugadores tras la expulsión del defensa David García.



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento en las instalaciones de Tajonar en la que ha defendido que hasta la expulsión del defensa central, Osasuna ofreció una "muy buena imagen" y que, a partir de esa circunstancia, el partido "se puso más cuesta arriba". No obstante, ha sostenido que, pese a quedarse Osasuna con diez jugadores, el equipo "aún así quiso ir a por el partido y demostró que si hubiéramos estado once contra once a lo mejor hubiera cambiado el encuentro".



Para Villar, jugar con un futbolista menos "condicionó el planteamiento" del partido y, ha agregado al respecto, que el "empuje de la afición" provocó que el conjunto 'rojillo' "no notara que estábamos con uno menos". "Estamos en el camino correcto, aunque está claro que nos quedan cosas por mejorar", ha zanjado para añadir que, desde el primer partido de liga, que se saldó con una derrota ante el Mallorca, Osasuna ha dado "un pasito adelante", en referencia al último partido disputado.



El extremo ha defendido que "el equipo ha demostrado que puede hacer cosas bonitas e importantes y creo que, si seguimos en esta línea, al final los resultados van a llegar". Protagonista del encuentro por marcar el único tanto del cuadro navarro y por su debut como jugador 'rojillo' en El Sadar, Villar se ha mostrado "contento" en ese sentido, pero ha admitido que "hubiera estado más contento su hubiera valido (su gol) para conseguir la victoria".



En cualquier caso, ha calificado como "increíble" el ambiente vivido este domingo en El Sadar: "Lo había vivido en contra, pero vivirlo dentro del equipo y con el empuje de la afición, es una gozada". Así, ha manifestado la intención del equipo 'rojillo' de "enganchar" a la afición y, por ello, ha sostenido que los jugadores deben "ofrecer cosas" a los seguidores osasunistas. Igualmente, sobre el balance del rendimiento del equipo tras los dos primeros partidos de liga (en los que se ha logrado una derrota y un empate), ha preferido ir "partido a partido" y "ser conscientes de que Segunda División es una carrera de fondo larguísima".

"Si estamos en el camino correcto, que yo creo que poco a poco estamos entrando en él, los resultados van a llegar", ha subrayado. Sobre el próximo rival, el Granada, conjunto dirigido por el extécnico 'rojillo' Diego Martínez, ha apuntado que Osasuna irá "a plantear su partido e intentar sacar los tres puntos".

