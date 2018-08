Arrasate: "Queríamos los tres puntos, hemos conseguido uno y hay que seguir"

Actualizada 26/08/2018 a las 23:09

Jagoba Arrasate ha lamentado en sala de prensa no haber podido conseguir los tres puntos ante la afición rojilla. "Ahora mismo siento rabia porque queríamos los tres puntos. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo y lo veíamos relativamente cerca. Rabia también por esas decisiones, te quedas con diez, luego el empate ha sido como ha sido también. Rabia, por una parte, pero hay que valorar el esfuerzo de los chavales. Queríamos los tres puntos, hemos conseguido uno y hay que seguir", ha explicado.

"Creo que dentro de un partido hay que analizar varias cosas. Primero, esos primeros 50 y tantos minutos yo creo que hemos tenido fases buenas, sobre todo llegando bien por fuera, con gente y creando ocasiones. Es verdad que la lesión de ellos ha parado un poco el partido y se ha equilibrado. A partir de la expulsión cambia el guión, nos tenemos que juntar más, nos ponemos por delante, que es lo más difícil, aunque yo creo que no estábamos sufriendo tampoco, pero en esa acción desafortunada nos empatan y luego a partir de ahí sí es verdad que el partido corría riesgo porque estaba muy de ida y vuelta", ha comentado el técnico rojillo.

"Queremos jugar rápido, queremos jugar hacia delante, queremos apretar la salida de balón. Es cierto que ellos a partir de la expulsión han jugado de otra manera. Han metido a Provencio ahí al lado de Xavi Torres y también es verdad que en salida de balón no se exponían y salían directo y ahí es más difícil para apretar. La idea que tenemos se acerca a eso que hemos visto por momentos en el primer tiempo. Lo importante es que eso tenga más continuidad", ha dicho. "Con balón nos gusta jugar rápido, pero a veces tenemos que tener más pausa. Y luego sin balón hemos concedido alguna transición que creo que podíamos defender mejor. La acción puntual de la expulsión más allá que sea por una tarjeta tienes que medir esas cosas. Son cosas puntuales que al final condicionan. Él me dice que no le ha tocado, pero creo que, con una tarjeta, aunque no le toque, das pie al árbitro a que se pueda equivocar".

"Queríamos brindarle una victoria a la afición. Queríamos llevarnos la primera alegría todos juntos porque nos apoyan mucho. Cuando íbamos igualados en el marcador, cuando nos hemos puesto por delante sin duda e incluso cuando el partido estaba peligroso nos han ayudado mucho. Necesitamos a la afición, necesitamos conectar con la afición y si hacemos momentos de juego como hoy en el primer tiempo seguro que la afición va a disfrutar y nos va a ayudar", ha concluido Jagoba Arrasate.

