Osasuna recibirá al Sporting el sábado 22 de septiembre a las 16 horas

Actualizada 23/08/2018 a las 20:23

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la sexta jornada de LaLiga 1l2l3 2018/19, que arrancará el sábado 22 de septiembre con la disputa del Osasuna-Sporting (16:00 h.) y concluirá el lunes 24 de septiembre con el duelo entre el Deportivo y el Granada a las 21:00 horas.

Los partidos estarán sujetos a cambios en función de la previsión de temperaturas.

PRÓXIMOS SEÑALAMIENTOS DE OSASUNA

D. 26/08. 19:30 h. C. A. Osasuna vs. Elche C. F. (Movistar Partidazo), jornada 2 de LaLiga 123.

D. 02/09. 18:00 h. Granada C. F. vs. C. A. Osasuna (LaLiga 123 TV), jornada 3 de LaLiga 123.

S. 08/09. 16:00 h. C. A. Osasuna vs. U. D. Almería (LaLiga 123 TV), jornada 4 de LaLiga 123.

M. 12/09. 20:00 h. C. A. Osasuna vs. C. F. Reus Deportiu (Bein Sports), segunda ronda de la Copa del Rey.

S. 15/09. 16:00 h. C. Gimnàstic de Tarragona vs. C. A. Osasuna (LaLiga 123 TV), jornada 5 de LaLiga 123.

S. 22/09. 16:00 h. C. A. Osasuna vs. R. Sporting de Gijón (GOL), jornada 6 de LaLiga 123.

Etiquetas Osasuna

