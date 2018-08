Osasuna da por cerrada la plantilla con Rubén García

22/08/2018 a las 06:00

Osasuna no va a incorporar jugadores de aquí al 31 de agosto. Así lo aseguran con rotundidad distintas voces de la entidad, por lo que el fichaje de Rubén García es el que va a dar carpetazo a las incorporaciones, siete en total. Los técnicos consideran que no son necesarios refuerzos al entender que todas las posiciones están cubiertas, a lo que se añade una motivación económica. Osasuna roza el techo de gasto que le ha marcado la Liga y aunque fuera de su interés, ya no podría inscr

Selección DN+