El Osasuna de Arrasate decepciona en su estreno en Mallorca

El Mallorca, tras un año en Segunda B, regresó a LaLiga 1/2/3 con brillantez al ganar a Osasuna, uno de los aspirantes al ascenso, gracias a un gol de penalti del delantero balear Abdón Prats al filo del descanso (1-0).



El conjunto local fue claramente superior al cuadro navarro en el primer periodo, mientras que Osasuna, en el estreno de Jagoba Arrasate, mejoró en la segunda mitad y rozó el empate, con un gol anulado a Nacho Vidal en el minuto 89 por juego peligroso en una chilena. El equipo de Vicente Moreno fue gran dominador de la primera parte, con múltiples ocasiones ante un Osasuna muy vulnerable, aunque falto de puntería hasta que logró batir a Juan Pérez de penalti al filo del descanso.



Osasuna, con muchas bajas y siete navarros en el once, estuvo a merced del Mallorca, que jugó con la base del equipo del retorno a Segunda y controló el centro del campo y llegó con profundidad a la portería rival. Juan Pérez, canterano de 22 años y defensor del marco osasunista por las bajas, estuvo acertado a disparos de Lago Junior y Abdón en el primer cuarto de hora, en el que Osasuna solo tuvo un disparo de Íñigo Pérez que no encontró portería.



El cuadro balear pasó a agobiar a Osasuna al rozar el gol en ocasiones de Carlos Castro y Abdón, aunque Osasuna se sacudió la presión después y estuvo a punto de sorprender en una jugada aislada con una volea de Oier que se marchó rozando el poste. Unai García hizo penalti a Carlos Castro cuando parecía que Osasuna iba a salvar la primera parte y el balear Abdón marcó desde los once metros para adelantar al Mallorca al descanso.



Osasuna, abajo en el marcador, mejoró tras el descanso para pasar a controlar el juego, pero sin crear verdadero peligro durante muchos minutos ante Manolo Reina, que no tuvo problemas para atrapar un par de disparos de Roberto Torres y David Rodríguez. Jagoba Arrasate intentó cambiar el partido metiendo arriba a Juan Villar y Brandon, exjugador del Mallorca, y posteriormente con un cambio de sistema, que dio más profundidad al juego visitante, pero sin que Brandon ni Clerc pudieran finalizar.



El Mallorca pudo sentenciar en un remate de Abdón sacado en la línea de gol por Unai García en el minuto 84 y en el 89 el árbitro anuló el gol de chilena de Nacho Vidal por juego peligroso ante Xisco Campos, por lo que Osasuna se fue de vacío de Son Moix.

Ficha técnica:

1 - Mallorca: Manolo Reina; Fran Gámez, Xisco Campos, Antonio Raíllo, Salva Ruiz; Aridai (Pablo Valcarce, m.71), Salva Sevilla, Pedraza (Faurlin, m.79), Lago Junior; Carlos Castro (Baba, m.60) y Abdón.

0 - Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, David García, Cler; Oier, Íñigo Pérez; Olavide (Imanol García, m.77), Roberto Torres, Kike Barja (Juan Villar, m.63); y David Rodríguez (Brandon, m.69).

Gol: 1-0, m.44: Abdón, de penalti.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarilla a Lago Junior (m.18), Carlos Castro (m.22), Fran Gámez (m.41) y Xisco Campos (m.46+), del Mallorca, y a Oier (m.30), de Osasuna.

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el Estadi Son Moix ante 9.450 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del aficionado del Mallorca Pedro Colombàs



