Antonio Otegui, presentado en Melilla.

15/08/2018 a las 06:00

El Melilla presentó ayer a Antonio Otegui, cedido por Osasuna para esta temporada sin opción de compra. Ambos clubes asumirán la ficha del centrocampista, que llega al equipo de Segunda B con el objetivo del ascenso.

“Me gusta estar en contacto con la pelota, no me da miedo el perderla y volver a pedirla. Me han acogido muy bien y me han puesto todo muy fácil, es algo de agradecer”, dijo Otegui.

Etiquetas Osasuna

