La falta de puntería y el acierto del meta rival impiden la victoria rojilla

Actualizada 08/08/2018 a las 21:43

Osasuna no ha podido pasar del empate sin goles en la penúltima prueba antes de iniciar la temporada, disputada en el estadio El Puente de Marcilla. Los de Jagoba Arrasate empataron contra el Lleida Esportiu en un encuentro cuya primera parte estuvo marcada por el calor y la segunda, por el carrusel de cambios efectuados por ambos técnicos. Pese a no lograr la victoria, los rojillos dispusieron de las mejores ocasiones para marcar y la buena labor de Pau Torres, meta visitante, evitó que la victoria fuera para los osasunistas. Al final, el trofeo se decidió desde los once metros, una anécdota que permitió que el I Trofeo Castillo de Marcilla se marchara a las vitrinas del Lleida Esportiu tras una tanda en laque el único que erró su lanzamiento fue Fran Mérida, uno de los más destacados del conjunto navarro.

El susto lo dio el central Aridane Hernández, que tuvo que ser sustituido tras sufrir un golpe en el segundo tiempo.

Fran Mérida arrancaba la nómina de ocasiones al estar a punto de robarle el cuero a Pau Torres en el área de los ilerdenses, pero el meta ha salido airoso del envite. Era el minuto 6 y lo más destacado en el arranque del choque. Un minuto después, Brandon tuvo la primera clara para los rojillos. El delantero disparaba a meta y su chut se iba alto por poco. Y en el minuto 15 los visitantes daban la réplica con un lanzamiento, también alto, de Joel Huertas.

El calor hpropició que en el minuto 25 de encuentro el colegiado, el navarro Julio Leo Ollo, parara el choque para que los futbolistas se hidratasen.

Endika lo intentaba tras volver del parón. El lateral ganaba la banda izquierda, recortaba a su par y su disparo lo blocaba con seguridad el meta Pau Torres. Era el minuto 32 del encuentro.

Osasuna disputo de una doble ocasión en la recta final de la primera parte. Primero era Fran Mérida quien recibía de Brandon en el área del Lleida, se plantaba ante el meta y disparaba fuera con todo a favor para marcar. Un minuto después, en el 39, fue a la inversa. Mérida filtraba un gran pase para Brandon quien, en buena posición, chutaba desviado.

CARRUSEL DE CAMBIOS

Arrancaba el segundo con el Lleida Esportiu con tres futbolistas de refresco al entrar Raúl, Jero y Pedro Matrín por Joan Oriol, César Soriano y Juanto.

Kike Barja protagonizaba la primera ocasión ofensiva de los rojillos tras una internada que finalizaba en córner.

El susto llegó para los rojillos en el minuto 60. Aridane se hacía daño en una jugada y saltan las asistencias a atender al canario. Mientras, el Lleida realiza dos nuevos cambios y sacaba a Carlos y Pau García por Joel Huertas y Alpha.

El canario no podía seguir en el césped, por lo que Jagoba decidía ser precavido y los cambiaba por David García. Era el minuto 64 y se hacía el primer cambio en als filas rojillas.

El Lleida seguía moviendo fichas. En el minuto 68 entraban en el Lleida Cheng y Adriá Gene por Dalmau y Calavera.

Imanol García fue el último en entrar al terreno de juego, en sustitución de Lillo en el minuto 78 del encuentro. Poco antes se agitaba el encuentro en el minuto 70 con la entrada a Xisco y Juan Villar por Javi Martínez y Brandon. Ambos jugadores tenían una ocasión para marcar. El centrocampista con un tímido disparo y el balear, la más clara tras rematar un gran centro de Endika que a punto de abrir el marcador.

Acto seguido, Adria Gene replicaba con un disparo desde la frontal que atrapaba, muy seguro, Juan Pérez.

Unai García dispuso, en el minuto 84, de la mejor ocasión de los rojillos en la segunda parte. Una falta botada por Íñigo Pérez la remató el central, obligando a Pau Torres a realizar una gran intervención y a despejar a córner.

Aún dispuso Osasuna de una última ocasión en el minuto 89, pero otra vez el meta Pau Torres evitaba que se abriera la lata y certificaba así una actuación destacada ante los navarros.

TANDA DE PENALTIS

1-. Fran Mérida. Atrapa Pau Torres.

2-. Pedro Martín: Gol

3.- Íñigo Pérez. Gol

4-. Noel. Gol

5-. Kike Barja. Gol

6-. Musa. Gol

7-. Juan Villar. Gol

8-. Jero. Gol

9-. Imanol García. Gol

10-. Gene. Gol

0 - Osasuna: Juan Pérez: Lillo (Imanol García, m.78), Aridane (David García, m.62), Unai García, Endika; Oier, Íñigo Pérez; Javi Martínez (Juan Villar, m.64), Fran Mérida, Kike Barja; y Brandon (Xisco, m.64).

0 - Lleida: Pau Torres; Dalmau, Joan Oriol, Albistegi, César Soriano, Noel, Joel Huertas, Calavera, Alpha, Juanto y Musa.

También jugaron Raúl, Jero, Pedro Martín, Carlos Ramírez, Pau García, Cheng y Adrià Gené.

Árbitro: Julio Leo (Comité Navarro).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el campo de El Puente de Marcilla.

Etiquetas Marcilla

Osasuna

Lleida

Selección DN+