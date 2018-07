Osasuna arranca la próxima semana con la preparación de la temporada 2018/2019. Será entre el martes y el jueves cuando la plantilla se someterá a las pruebas médicas correspondientes de cara al nuevo curso en la Clínica Universidad de Navarra.

El mismo jueves a a la tarde (18:00 horas), se estrenarán con su nuevo técnico, el vasco Jagoba Arrasate, en las instalaciones de Tajonar. Al día siguiente, viernes 13, tendrá lugar una doble sesión a las 10:00 y 18:00 horas respectivamente. Y para finalizar la semana, el sábado 14 habrá un entrenamiento matinal (10:00 horas).

Tras la jornada de descanso del domingo, la siguiente semana se estrenará con una sesión matinal el lunes 16 y una doble para el martes 17. El miércoles 18 será el debut del equipo en un encuentro de pretemporada, que tendrá lugar ante el Real Unión en el Stadium Gal de Irun. Antes del duelo, esa misma mañana, los rojillos se ejercitarán en Tajonar.

Pretemporada 2018/19

18. 07. Real Unión de Irun vs. C. A. Osasuna (Stadium Gal; Irun, Guipúzcoa).*

25.07. C. A. Osasuna vs. S. D. Huesca (Lugar por determinar).*

28.07. Real Sociedad vs. C. A. Osasuna (Estadio de Algorrosín; Bergara, Guipúzcoa).*

03.08. S. D. Eibar vs. C. A. Osasuna (Campo Municipal; Varea, La Rioja).*

08.08. C. A. Osasuna vs. Lleida Esportiu (El Puente; Marcilla, Navarra). 19: 30 horas.

10.08. C. D. Mirandés vs. C. A. Osasuna (Anduva; Miranda de Ebro, Burgos). 19:00 horas.

Selección DN+