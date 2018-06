Osasuna jugará contra el Lleida el 8 de agosto en Marcilla

Los de Jagoba Arrasate se medirán a los catalanes el próximo 8 de agosto a las 19:30 horas en la localidad de Marcilla.

Ambos equipos disputarán el I Trofeo Castillo de Marcilla y estará organizado por el ayuntamiento de la localidad foral y el Club Atlético Marcilla Aurora.

El oponente de Osasuna, el Lleida Esportiu, compite en el Grupo III de Segunda B, en el que ha finalizado en séptima posición la temporada. Con este, serán tres los duelos ante conjuntos de la parte alta de la categoría de bronce (junto a Real Unión de Irun y el Club Deportivo Mirandés).

Hasta la fecha, son seis los compromisos de pretemporada del conjunto rojillo. El primero será el próximo 18 de julio ante la Real Unión de Irún en la localidad guipuzcoana.

Pretemporada 2018/19

18. 07. Real Unión de Irun vs. C. A. Osasuna (Stadium Gal; Irun, Guipúzcoa).*

25.07. C. A. Osasuna vs. S. D. Huesca (Lugar por determinar).*

28.07. Real Sociedad vs. C. A. Osasuna (Estadio de Algorrosín; Bergara, Guipúzcoa).*

03.08. S. D. Eibar vs. C. A. Osasuna (Campo Municipal; Varea, La Rioja).*

08.08. C. A. Osasuna vs. Lleida Esportiu (El Puente; Marcilla, Navarra). 19: 30 horas.

10.08. C. D. Mirandés vs. C. A. Osasuna (Anduva; Miranda de Ebro, Burgos). 19:00 horas.

Etiquetas Osasuna calendario

Selección DN+