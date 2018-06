Osasuna sube un 3% los abonos para soportar los descuentos de carácter social

Osasuna subirá un 3 por ciento los abonos para la próxima temporada para soportar los descuentos de carácter social y sufragar la iniciativa del club de comprar las localidades cedidas por los socios para los partidos que no acudan al estadio El Sadar.

Así lo explicaron los responsables del club en la presentación de la campaña de renovación y captación de socios de la próxima temporada bajo el lema "Todos somos uno/Denok bat gara", a cargo del director general, Fran Canal; del vicepresidente, Miguel Cuesta; y de José Mari Iglesias, del departamento de administración.

Osasuna, que cerró el cupo de socios la pasada temporada en 15.910 abonados, iniciará este jueves la campaña de renovación, hasta el 29 de julio. De forma presencial, en las oficinas del club y por teléfono, se podrá hacer hasta el 5 de julio y en cualquier momento por internet.

Posteriormente, se habilitará otro periodo, del 16 al 27 de julio, para renovar otra vez de forma presencial. Tras el periodo para el cambio de localidades, del 31 de julio al 2 de agosto, se iniciará el 9 de agosto la campaña de socios nuevos.

Cuesta destacó que se trata de una "campaña continuista", cuyo objetivo es "recuperar la ilusión de los aficionados", sustentada en la familia, la trasmisión de una pasión, la unión entre el equipo y la afición, y los socios como dueños del club.

Por ello, se han planteado descuentos para familias, socios de antigüedad, desempleados, menores de edad o personas con movilidad reducida.

Como novedades, se ha implantado un espacio 'on line" para el socio y simpatizante, y sobre todo el club comprará las localidades cedidas por los abonados para determinados partidos, exceptuando los que se jueguen en día laborable.

Después de la cesión de las localidades del final de la pasada temporada, el club quiere contribuir a una mejor entrada y para ello comprará por 10 euros cada localidad liberada por el socio, de tal forma que este podría llegar a recuperar un máximo del 40 por ciento del coste total del abono, que se descontaría la siguiente temporada.

"Somos optimistas con esta medida", dijo Canal, quien no obstante subrayó que Osasuna fue la pasada temporada el segundo equipo de Segunda División con "mayor porcentaje de asistencia" en función del aforo del estadio.

"Tenemos que mejorar, pero estamos mejor que los demás. Debemos ser imaginativos para incentivar la asistencia al estadio", añadió.

El director general explicó que para que el club pueda "soportar" la línea de descuentos de un "carácter social tan marcado", así como "incentivar la cesión de localidades", el club ha subido el coste de los abonos un 3 por ciento en los abonos adultos normales, exceptuando los palcos, una subida de entre 7 y 12 euros.

"Entendemos que es un incremento insignificante, pero nos permite continuar con una campaña de renovación a la altura del marcado carácter social del club", afirmó Canal.

Asimismo, comentó que una veintena de socios podrían verse afectados por la exigencia de Mediapro para bajar las cámaras de la tribuna alta a la primera fila, mientras que sobre las reformas en el estadio para contar con la licencia de actividad, que reducirán el aforo, comentó que deben estar tomadas para el final de la próxima temporada.

Por último, sobre la propuesta de sanción de 50.000 euros del Comité Antiviolencia por, en teoría, facilitar entradas a Indar Gorri para el partido en Valladolid, Canal dijo que de momento no tienen constancia de ello, salvo por lo publicado en los medios de comunicación.

En cualquier caso, Canal manifestó que en el club tiene la "conciencia muy tranquila" al haberse repartido las entradas para el partido en el Jose Zorrilla mediante sorteo ante notario.

"El tema está muy claro. Osasuna no ha dado ni una sola entrada que no debiera dar. Tenemos claro que no debemos tener sanción. Sería injusto", declaró el director general.



