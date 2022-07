Una puerta más que abre

Este último curso cambió y formó parte del equipo defemenina de lacomo fisioterapeuta. Las tres anteriores fue una más del cuerpo técnico del Beti Onak. “Un día me llamó Ángel (Arizcuren). Me preguntó que iba a hacer la próxima campaña, la 22-23. Me propuso estar con él de segunda ya que Diego (Gastón), por motivos laborales, se veía obligado a dejar el equipo. Quería alguien que conociera al equipo. No va a haber muchos cambios en el bloque. Al principio pensaba que me hablaba casi de broma pero me dijo que iba en serio y me animé”, explicó.