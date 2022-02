Los escoltas de la goleada del Cantolagua

Abrieron y cerraron el marcador. El Cantolagua ganó el domingo 7-0 al Azkoyen. La goleada más abultada que ha registrado el equipo de Sangüesa esta temporada. Javi Ayesa Amor marcó los dos primeros e Ibai Martínez Zugarrondo el antepenúltimo y el último. El conjunto de Javier Pascual ocupa la tercera plaza de la clasificación, en el segundo curso en la Tercera División tras su regreso a la categoría.

Hasta el domingo, el Cantolagua había conseguido la victoria más holgada ante el Murchante por 3-0. Llegó a marcar cuatro goles ante el Itaroa Huarte pero el partido concluyó en empate. El resto de los triunfos los ha logrado con 1 o 2 goles de ventaja. Sin embargo, el domingo, llegó al registro de siete. “Fue un poco sorprendente para nosotros ganar por 7-0”, apuntó el delantero Javi Ayesa, de 25 años. Esta temporada otro equipo alcanzó esa cifra. Fue el Subiza, que también ganó al Azkoyen por 7-0 el pasado 16 de octubre. Han sido, por ahora, las dos goleadas del curso.

Ayesa: "Fue un poco sorprendente para nosotros ganar por 7-0"

El delantero de Sangüesa Javi Ayesa, conocido como Ayesa I, ya que en el equipo juega su hermano Pablo, Ayesa II, abrió el marcador el domingo. “El primero lo marqué en el minuto 5. Me hizo el pase Ibai y se quedaron los demás un poco parados porque pidieron fuera de juego de otro compañero que no participó en la jugada. Me adelanté por el otro lado y me quedé delante del portero.La crucé y gol. En un balón largo, pareció que iba a llegar el portero pero lo hice yo un poco antes. Le regateé y lancé a placer”, relató Ayesa.

Su compañero Ibai Martínez, lateral de 25 años, firmó el antepenúltimo y el último. “Marqué en el minuto 84. El partido ya iba 4-0.Ellos estaban un poco decaídos. Recuperé en el centro del campo. En una triangulación con Navarrete y Javi, el primero me la dejó para embocar a gol. En el segundo, metieron un pase en largo a Ion. El portero salió y me la dejó de tacón.Encaré la portería, ante dos rivales, pero sin portero, para definir, mejor”, contó.

Los otros tres goles del Cantolagua los marcaron Asier Sancho (m.58), Jon Pérez (m.77) y Daniel Navarrete (m.85). El delantero Javi Ayesa es de Sangüesa y ha jugado desde que comenzó, siendo niño, en el Cantolagua. Con los dos goles del domingo ha llegado a seis. Ibai Martínez, lateral que, en ocasiones, juega de carrilero, lleva en el equipo de Javier Pascual cuatro temporadas. Este curso ha marcado tres goles.

Martínez: "Con algunas incorporaciones, hemos mejorado bastante"

Los dos son conscientes de la buena situación en la que se encuentra su equipo.Sin embargo, señalan que el objetivo principal es la permanencia y, después, ver hasta dónde se puede llegar. “El curso anterior acabábamos de subir y el objetivo era mantenernos. Vimos que teníamos equipo para lograr la permanencia de sobra. Este año, con algunas incorporaciones que hemos hecho, creo que hemos mejorado bastante”, destacó Martínez. Idea que refrendó su compañero Javi Ayesa. “Estamos haciendo muy buena temporada. Sabíamos que teníamos buen equipo pero no pensábamos estar tan arriba. Nosotros vamos partido a partido. La Tercera está muy reñida”, añadió.