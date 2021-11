La fecha en rojo del Injerto

Decía Kike Jurío que su equipo está concatenando premios. Pues el gordo le lleva este martes a Utrillas, localidad de Teruel. El Injerto disputa mañana (19 horas) la eliminatoria previa de la Copa del Rey. A partido único, el ganador entrará en el sorteo de la competición y se enfrentará a un equipo de la Primera División. De esta forma, el equipo de Berbinzana, segundo clasificado en el Grupo I de la Regional Preferente, está haciendo historia en el club, que vive su primera experiencia en la Copa.

El Injerto conoció su rival el pasado 28 de octubre. El Utrillas de Teruel milita también en la Regional Preferente. Sin embargo, en Aragón, no existe una categoría intermedia entre Tercera y Preferente como sí sucede en Navarra con la Autonómica. El conjunto turolense milita en el Grupo III, que actualmente lidera. Afrontará el partido ante el Injerto tras haber descansado en la liga al competir en un grupo impar. Pese a no haber jugado este fin de semana, lidera su grupo.

Se trata de una cita histórica para el Injerto. Por ello, los jugadores quieren vivirla con total intensidad. De hecho, el equipo viaja este martes. Unas tres horas separan Berbinzana de Utrillas. Y desde la localidad de la Zona Media saldrá el miércoles un autobús con aficionados del pueblo, al que se sumará un buen número de aficionados que acudirá en coches particulares. De hecho, el presidente del Injerto, Manolo Chocarro, le ha pedido a su homólogo en Utrillas, Pedro Asensio, que reserve unas 300 entradas. La capacidad del campo asciende a unos 1.500.

SÉPTIMA CATEGORÍA

Es lógico el seguimiento de los aficionados cuando de los veinte jugadores del Injerto dieciocho son de Berbinzana o tienen alguna vinculación con la localidad. El club ha confeccionado unas bufandas conmemorativas y se vendieron en pocos días.

El Injerto se va a convertir en el club con menor categoría en participar en la Copa del Rey. Como conjunto de la Regional Preferente milita en la séptima categoría. Para llegar hasta la eliminatoria previa se proclamó campeón de la Copa IMQ que le dio el billete a disputar la Supercopa.

En ella, se enfrentó a Oberena. En el partido de ida, el equipo pamplonés se impuso por 1-2 en el Sotico de Berbinzana. Sin embargo, los de Kike Jurío le dieron la vuelta a la eliminatoria tras imponerse en las instalaciones del equipo verde por 1-3. Proclamarse campéon de la Supercopa le posibilitó jugar esta eliminatoria previa de la Copa del Rey.

EL ULTRILLAS, LÍDER

Por su parte, el Utrillas, que dirige Pitu Lerga, se ganó su derecho a participar en la Copa como el representante del fútbol territorial aragonés al terminar la pasada temporada como el mejor segundo clasificado de los cuatro grupos de la Regional Preferente, una consolación tras no culminar el ascenso a la nueva Tercera División RFEF, que a punto estuvo de conseguir. Este año, en el grupo III de la categoría, el Utrillas es líder con 20 puntos en 9 partidos.

El calendario posibilitó que descansara esta jornada previa al partido de este miércoles ante el Injerto. Los de Kike Jurío ganaron el sábado al Bidezarra por 0-3. El técnico quiso agradecer al club de Noáin que permitiera jugar el partido en su campo. En el Sotico todavía reina la hierba natural y la superficie que se encontrara en Utrillas, donde el Injerto aspira a hacer historia, es de hierba artificial sobre la que se impuso con claridad en Noáin.

Chocarro: “Me despierto por las noches y no duermo”

El presidente del Injerto Manolo Chocarro no podía parar dea atender ayer el teléfono. Sin embargo, es consciente del hito histórico que está viviendo el club y lo hace con agrado. “El pueblo está con ganas por lo que puede pasar. Estamos expectantes por lo que ocurra el miércoles y al final no sabemos qué sucederá. El premio por haber ganado la Copa y la Supercopa ya es grande. Puede ser la bomba si mañana vencemos y lo vamos a intentar. Desde que ganamos la Copa IMQ y la Supercopa han aumentado los socios. Se oye más el nombre del Injerto. La gente pregunta qué ganó el Injerto. Los colaboradores también nos han ayudado más por todo lo que nos podía suponer todo esto. Me despierto por las noches y no duermo. He sido jugador veinte años. Ahora llevo seis en el cargo y es algo histórico. Estamos en una nube. Tengo el teléfono loco. Y si podemos seguir soñando porqué no. Yo sueño y tengo en mente que vamos a pasar, nos va a tocar Osasuna y jugaremos en Tafalla”