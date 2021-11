Dimite el presidente del Comité Navarro de Árbitros

Felipe Martínez Quiroga presentó este lunes su dimisión como presidente del Comité Navarro de Árbitros (CNA). En los próximos días, Rafa del Amo comunicará su relevo.

Martínez Quiroga quiso despedirse este lunes por la mañana a través de una carta: “Desde estas líneas me gustaría comunicaros que, a partir de este momento, dejo de ser el director del Comité Navarro de Árbitros”.

En un folio de extensión, el colegiado navarro comenzó por agradecer “el comportamiento de todos y todas (...). Seguro que algunas decisiones no han gustado pero no os quepa la menor duda de que todas han sido consensuadas y siempre buscando lo mejor para el colectivo, más allá de las individualidades, y sobre todo, dentro del marco legal que en cada momento tenía lugar. Es la única manera de que nadie se sienta ni favorecido ni perjudicado. Si en algún momento he cometido algún error, seguro que muchos, sabréis disculparme. Nunca fue mi intención”.

También quiso enviar un mensaje de unidad: “Apoyad en todo momento a las personas que dedican todo el tiempo libre a nuestro Comité (...). Ser conscientes de lo que representa el colectivo arbitral dentro y fuera del campo (...). Ha sido un orgullo”.