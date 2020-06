Pleno de inscritos para la fase de ascenso a Segunda B

Actualizada 05/06/2020 a las 06:00

Pasaban veinte minutos de las tres de la tarde cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó un comunicado para anunciar los equipos inscritos en los diferentes playoff exprés de Segunda División B y Tercera. Finalmente no hubo sorpresas y los cuatros clubes navarros lucharán por un puesto en la categoría de bronce del fútbol nacional. Con más o menos dudas, Mutilvera, San Juan, Beti Kozkor y Pamplona formalizaron los documentos, tras pasar el grueso de sus jugadores y cuerpos técnicos los test serológicos en la Clínica San Miguel.

Tras conocer los resultados, negativo en todos los casos, el siguiente paso será que cada equipo vuelva de forma progresiva a los entrenamientos. El conjunto dirigido por Rodri Fernández de Barrena acumula ya varias sesiones en el Complejo Deportivo Plazaola de Lekunberri. Eso sí, los entrenamientos están siendo de forma individual y sin contacto. No será hasta el próximo lunes día 8 cuando, en principio, reciban el visto bueno para ejercitarse de forma grupal y preparar así los partidos.

Según la clasificación de la fase regular, la Mutilvera como primera se enfrentará al cuarto clasificado, el Pamplona. La segunda semifinal será el San Juan, segundo, contra el Beti Kozkor, tercero. De ahí saldrán dos finalistas, que lucharán por acompañar a Osasuna Promesas, Izarra y Tudelano la próxima temporada en Segunda B. Los clubes reconocen que es una oportunidad de oro para lograr el ascenso y, pese al favoritismo de los de Andoni Alonso, en dos partidos y con la situación actual todo puede pasar.

MÁS REUNIONES

El pasado sábado el propio Rafa del Amo, como presidente en funciones de la Federación Navarra de Fútbol (FNF), convocó una reunión con los cuatro presidentes de los equipos inmersos en el playoff exprés. El motivo fue explicarles de primera mano el funcionamiento de los test serológicos, que ya pasaron el miércoles, y abordar la inscripción, que ayer tenía su fecha límite. Durante la semana no son pocas las gestiones que ha tenido que realizar el ente federativo para responder preguntas y resolver las últimas dudas, todo para que finalmente se inscribiesen los cuatro equipos.

A principios de la próxima semana, los presidentes de la diferentes Territoriales están citados en Madrid para conocer algunos detalles de la competición. No obstante, la FNF no quiere que pase más tiempo y hoy tiene programada una charla telemática con los representantes de los cuatro equipos. Si no hay ninguna sorpresa, se hará oficial la sede del playoff exprés.