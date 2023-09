Álex Remiro y su polémica salida del Athletic: "Tenía 22 ó 23 años. Soy un niño, pero tonto no soy"

Álex Remiro ha hablado sobre salud mental en el nuevo capítulo de 'Come On Fútbol' que se emite en Dazn.

momentos complicados y estrés que sufrió durante su última temporada en el En esta ocasión, el portero navarro se ha referido a losque sufrió durante su última temporada en el Athletic Club y su posterior salida del equipo vasco.

"El verano después de ascender con el Huesca a La Liga fue muy bueno. Con ganas de comerte el mundo tenía. Decía 'No sé qué va a pasar conmigo porque a nivel contractual me queda un año en Bilbao y las cosas no están en la misma dirección'", señala Remiro.

El de Cascante afirma que en el Athletic no contaban con él ya que tenía gente delante, Kepa por ejemplo, y además consideraban que su año en Huesca no había sido lo suficiente como para estar en el primer equipo.

"Cuando empezamos la pretemporada no tengo ninguna oferta de renovación. ¿Por qué? Porque a Kepa Arrizabalaga se le había renovado en enero", rememora ante los micrófonos de Dazn.

Ante esta situación, el Athletic le comunicó al de Cascante que sería segundo o tercer portero en su último año de contrato y que no podía salir cedido.

"¿Qué es lo que pasa? Que llegan y se llevan a Kepa. Y entonces a mí me repercute porque vivo una situación donde tenía que firmar un papel para poder jugar. Si no te vas a ir a la grada", manifiesta el navarro.

"Yo, después de saber que no contaban conmigo, que me medio obligaban a firmar un contrato que no había leído ni mi representante ni yo, con el entrenador delante, yo me dije: 'No quiero aguantar esto'. Yo no sabía lo que iba a firmar. Tenía 22 ó 23 años. Soy un niño, pero tonto no soy", remarca.

Remiro le dijo al Athletic que no iba a firmar el contrato. Llegó a una situación en la que firmaba o no lo iba a ver más, por eso mismo hasta final de año no mantuvo ninguna conversación con el club.

Hasta final de temporada continuó yendo a entrenar, no dijo nada malo, mantuvo la buena relación con sus compañeros aun sabiendo lo que le iba a pasar.