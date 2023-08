El Madrid presenta a Kepa: "Llego más maduro"

portero Kepa Arrizabalaga, presentado este martes 15 de agosto como nuevo jugador del no va a faltar trabajo, esfuerzo y compromiso" para un "reto" al que llega "más maduro" y sin compararse con otros porteros como Iker Casillas o Thibaut Courtois. El, presentado este martes 15 de agosto comodel Real Madrid , confesó que es "uno de los días más importantes" de su vida y su carrera, y aseguró que por su parte "" para un "reto" al que llega "más maduro" y sin compararse con otros porteros como Iker Casillas o Thibaut Courtois.

"Siento felicidad y orgullo de pertenecer al Real Madrid, es un día para disfrutar y compartir con los más cercanos. Han sido días intensos, pero cuando tuve la propuesta del Real Madrid, lo tuve todo claro. Siempre he seguido LaLiga, he crecido viendo a Iker Casillas, ha sido uno de mis referentes", indicó el jugador en la rueda de prensa posterior a su acto de presentación como nuevo jugador del Real Madrid.

El meta confirmó que tuvo "otras propuestas de clubes importantes", pero insistió en que la decisión de firmar por el Real Madrid "fue muy fácil". "Fue hace un par de días, después de entrenar tuve una llamada y todo se aceleró", explicó, recordando cuando ya hubo contactos con el club merengue hace cinco años.

"El fútbol no se puede predecir, es muy cambiante. Me centro en el momento, esté donde esté, dar el cien por cien, estoy preparado para darlo aquí. Ha sido cuando ha tenido que ser. Mi carrera no se puede cambiar, el futuro es el Real Madrid", agregó.

Kepa aseguró que llega "mucho más maduro" y en uno de sus "mejores momentos" de su carrera. "Estoy preparado para afrontar este reto. Ahora soy mucho más fuerte, los años te curten, he pasado por todo tipo de situaciones. Siempre he intentado quedarme con lo bueno, aunque no fuera la mejor situación", comentó sobre su experiencia.

"Los cinco años en el Chelsea los veo desde un punto de vista positivo. Es un gran club, hemos luchado por títulos en Europa e Inglaterra, he jugado con grandes jugadores, he levantado títulos. Hay momentos que son complicados, pero cuando miro atrás lo veo como una experiencia bonita y positiva", añadió sobre su etapa en el equipo londinense.

Un conjunto al que no parece tener planeado volver, ya que deseó que con "esfuerzo" y "compromiso" el Real Madrid se decida por su continuidad cuando finalice su cesión por una temporada. "Lo que haga y deje de hacer será en mi nombre, no me comparo con otros porteros", resaltó.

El portero ya habló como jugador del Real Madrid en el acto previo en Valdebebas, donde ya se dirigió a los lesionados Courtois, Militao y Güler. "Están viviendo el peor momento en la carrera de un futbolista, pero les deseo una pronta recuperación", dijo Kepa.

Arrizabalaga se mostró "muy orgulloso" de formar parte del club blanco, una "nueva etapa" que afronta con "muchísima ilusión". "Es uno de los días más importantes y especiales de mi vida y mi carrera. Puedo asegurar que trabajo, esfuerzo y compromiso no va a faltar por mi parte. Deseo y espero que podamos conseguir muchos títulos, aumentar más aún el palmarés del Real Madrid y hacer más grande su leyenda", zanjó. FLORENTINO PÉREZ: "SOLO UNOS POCOS PUEDEN VIVIR LO QUE VIVIRÁS AQUÍ"

Antes de su intervención, y después de un vídeo con las mejores paradas del meta formado en el Athletic Club, Florentino Pérez realizó un discurso para dar la bienvenida al nuevo meta merengue, "uno de los grandes porteros del mundo".

"Bienvenido a tu nueva casa, Kepa. Quiero agradecerte que hayas elegido el Real Madrid a pesar de las propuestas de otros grandes de Europa. Queremos seguir agrandando uno de los ciclos más grandes de nuestra historia", indicó el mandatario.

Pérez también resaltó su palmarés con el Chelsea, su último club, y la selección española, con la que levantó recientemente la Liga de Naciones. "Ya eres jugador del Real Madrid, puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida y tu carrera. Te han traído hasta aquí tu trabajo incansable y tu deseo de estar en el mejor club del mundo. Solo unos pocos pueden vivir las experiencias que tú vas a vivir aquí", agregó.

Como es habitual en estos actos de presentación, el presidente blanco resaltó los valores del club, que generan "una forma de entender la vida, una actitud" ante las adversidades. "Con este escudo y esta camiseta, no nos rendimos nunca", comentó.

Además, como hizo Kepa, Florentino Pérez lamentó las "graves lesiones" de Militao y Courtois, que les harán estar fuera de los terrenos de juego varios meses. "Estamos muy tristes por lo que están viviendo, pero estamos convencidos de que volverán a ser pilares esenciales de nuestro equipo. Os transmitimos todas nuestras fuerzas y cariño", afirmó, antes de dirigirse también a Arda Güler.

"También le deseamos lo mejor tras la operación (de rodilla), estamos convencidos de que le espera un gran futuro en el Real Madrid", señaló el presidente del conjunto madrileño.

Finalmente, Pérez felicitó a la selección española femenina por su pase a la final del Mundial, una "gesta histórica". "Ojalá podamos conseguir ese título con el que soñamos todos los españoles", concluyó.