Xavi: "Dembélé tiene una propuesta del PSG que nosotros no podemos igualar"

Barcelona, Xavi Hernández, reconoció este martes que Ousmane Dembélé tiene una oferta del PSG con la que el club azulgrana no puede competir. El entrenador del, reconoció este martes quetiene una oferta del PSG con la que el club azulgrana no puede competir.

Luis Enrique y la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar", dijo en una rueda de prensa tras la victoria por 0-1 del Barcelona ante el Milan en un amistoso en Las Vegas. "El tema de Ousmane es simple: vino con una propuesta del París, que se quería marchar, que ha hablado con

El técnico culé también dijo que estaba "decepcionado" con la salida de Dembélé.

El francés se quedó fuera de la convocatoria en este último amistoso en EE.UU. y fue un espectador más del golazo con el que Ansu Fati le dio el triunfo a los culé.

Dembélé, que parece tener las horas contadas en el Barcelona, sí había participado en los dos amistosos anteriores: jugó la segunda parte en la derrota por 5-3 frente al Arsenal y marcó un tanto como titular en la goleada al Real Madrid por 3-0.

"Le pregunté por qué, el motivo... No me lo supo decir realmente, pero está claro que es un tema suyo, personal", apuntó Xavi, quien sí agradeció a Dembélé que fuera "claro" con sus preferencias y sus intenciones.

Xavi dijo que estaba al tanto de las condiciones de la cláusula del atacante y que contemplaba ese escenario en el que se pudiera marchar.

"Yo lo veía tan feliz que no me lo esperaba", admitió Xavi, quien subrayó que "la vida continúa" y que no pueden retener a jugadores que no quieren jugar en el Barcelona.

El entrenador fue asimismo tajante, una vez más, acerca de la necesidad que tiene el club de incorporar nuevos fichajes.

"Ahora nos tenemos que reforzar. Ya lo dije en el último partido. La baja de Ousmane nos debilita (...). Pero si Ousmane se hubiera quedado, también nos tendríamos que reforzar", explicó.

"Lo que tenemos está muy bien (en los extremos), estoy contento, pero nos tenemos que reforzar", añadió.

Al margen del 'caso Dembélé', Xavi se mostró muy satisfecho por el triunfo ante el Milan para cerrar la gira de pretemporada por EE UU y también habló de Gavi, que regresa de este tour sin haber podido disputar ni un minuto por problemas físicos.

En este sentido, Xavi dijo que Gavi arrastra problemas en la espalda, que han optado por reservarle para el Trofeo Joan Gamper y que, en cualquier caso, será un jugador "muy importante" para esta temporada.