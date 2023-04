La mística europea del Sevilla quiere liquidar al United

vuelta de los cuartos de final de la mano de su tradición y mística en una competición que siempre levantaron cuando alcanzaron las semifinales, llegan con muchas opciones de liquidar a un equipo inglés mermado por bajas sensibles, aunque 'verdugo' del fútbol español en esta edición. El Sevilla recibe este jueves 20 de abril (21.00 horas) al Manchester United en el partido dede losde la Liga Europa , un duelo al que los de Nervión, siempre de laen una competición que siempre levantaron cuando alcanzaron las semifinales, llegan con muchas opciones de liquidar a un equipo inglés mermado por bajas sensibles, aunque '' delen esta edición.

hispalenses salieron con mucha vida de Old Trafford el pasado jueves, Losel pasado jueves, después de empatar (2-2) con dos tantos en propia meta de los 'Diablos Rojos' en los últimos cinco minutos, que tiraron por tierra todo el buen trabajo realizado hasta la recta final del encuentro. Los de Erik ten Hag avasallaron al Sevilla desde el inicio, con un doblete de Sabitzer en los primeros 20 minutos, pero la relajación y la mala fortuna dieron alas a los sevillistas.

Sin bajar los brazos, los de José Luis Mendilibar, invicto desde que se sentó en el banquillo hispalense (2 triunfos y 2 empates), construyeron otro ejercicio de carácter a nivel continental para seguir soñando con estar en Europa el próximo curso. Y lo harán al amparo de su competición fetiche con seis entorchados, la última en 2020, donde el Sevilla se siente cómodo, incluso en el alambre, consciente de su peso y jerarquía en la Liga Europa.

Con Mendilibar, el equipo se ha vuelto a enchufar, sobre todo a nivel ofensivo, con una media de dos goles por encuentro en los cuatro partidos dirigidos por el técnico vasco. El de Zaldíbar está exprimiendo las cualidades de un equipo joven que ha recuperado el hambre, mejorado también por su recuperación moral, ya menos preocupado por el descenso liguero.

Y es que el Sevilla, que ya marcha decimotercero con 35 puntos, cogió mucho aire en el último triunfo (0-2), no sin polémica, ante el Valencia, enlazando por primera vez este curso en Liga dos victorias seguidas a domicilio. Mendilibar realizó hasta ocho cambios en el once que saltó a Mestalla respecto a Old Trafford, una fórmula que le funcionó y le permitió dosificar esfuerzos. Los sevillistas son conscientes de que la última gran bala para estar en Europa el próximo curso es ganar la Europa League.

Por ello, la atmósfera de las noches mágicas en el Sánchez-Pizjuán deberá jugar un papel crucial para empujar a un equipo que sí cree en su potencial. Los hispalenses acarician su primera semifinal desde la disputada en la 2019-2020, en la que precisamente se impusieron (2-1) al United en una eliminatoria a partido único. Y es que siempre que han pisado las semis se han proclamado campeones de la Liga Europa.

Mendilibar, que no podrá contar con Joan Jordán por lesión ni Gonzalo Montiel por sanción, dejó claro en la previa que no será "fácil" 'cargarse' a los 'Diablos Rojos'. "Es más, la vemos muy complicada. La afición te va a ayudar, pero en el campo es 11 contra 11 y ellos son veteranos en estas competiciones. No va a haber exceso de confianza ni de futbolistas ni de afición", advirtió.

UN UNITED REPLETO DE BAJAS CONTRA LA HISTORIA DEL SEVILLA

Centrado en contrarrestar esa magia y mística de la que goza el Sevilla en esta competición, el Manchester United deberá vencer en el Sánchez-Pizjuán con una larga lista de bajas en la que figuran McTominay, Garnacho y Van de Beek, además de Lisandro Martínez y Varane, lesionados en la ida ante el conjunto hispalense.

Sin embargo, Erik ten Hag sí ha incluido en la convocatoria a Rashford, que se perdió la ida y es autor de 28 tantos este curso. El delantero parece no estar al cien por cien, pero dado el precio del botín que está en juego, el técnico neerlandés podría hacer uso de su arma más peligrosa. Shaw, Sabitzer y Malacia también forman parte de la expedición inglesa.

Los de Ten Han también vencieron en su compromiso doméstico de este fin de semana, cuando se impusieron 0-2 al Nottingham Forest, para coger carrerilla de cara al complicado duelo que les espera en Sevilla. Corregir las desconexiones atrás, a pesar de la insegura pareja de centrales Maguire-Lindelof, será clave para intentar doblegar el espíritu de los hispalenses.

El campeón de la Liga Europa en 2017 y finalista de la competición en 2021 está invicto en Europa desde su derrota como local ante la Real Sociedad en la primera jornada en la fase de grupos. Además, ya ha dejado por el camino a FC Barcelona y Real Betis, convertido en el 'azote' de los equipos de LaLiga. Están a 90 minutos de extender su condición de 'verdugo' español, con su cuarta semifinal de Europa League en siete temporadas entre ceja y ceja.