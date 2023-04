La fuerza que le otorga el Nuevo Areta

Nuevo Areta. La victoria y la derrota de sus rivales le llevó a posicionarse de manera inmejorable para disputar la fase de ascenso a expensas de lo que suceda en la última jornada. Sin embargo, un triunfo en su campo no supone una novedad. De hecho, el equipo de Lizasoain ante el Pamplona. El Itaroa Huarte ganó el domingo en el. La victoria y la derrota de sus rivales le llevó a posicionarse de manera inmejorable para disputar laa expensas de lo que suceda en la última jornada. Sin embargo, un triunfo en su campo no supone una novedad. De hecho, el equipo de Huarte cierra el curso sin perder ningún partido como local. La última jornada de la fase regular la disputará enante el Pamplona.

Y el registro se extiende más allá de la presente temporada. El Itaroa Huarte alcanza veintiocho jornadas de liga sin caer en su campo. Son 569 días sin conocer la derrota como local. La última derrota en su campo se produjo el 25 de septiembre del 2021. Cayó 1-2 ante el Subiza. El equipo que dirige Pedro Sánchez, esta su quinta temporada, ha llevado al extremo la premisa de hacerse fuerte en casa. “Siempre se dice: en casa que se escape el menor número de puntos posible. Lo estamos consiguiendo. Si te haces fuerte en casa, fuera vas a rascar algo. Es más fácil sacar resultados y estar más cómodo en la clasificación”.

El Itaroa Huarte entrena lunes, miércoles y jueves en el Nuevo Areta y, precisamente, el técnico “culpa” de su buena dinámica al nuevo césped que se cambió para el curso 19-20. “El equipo desde que hubo cambio de césped se encuentra muy cómodo. Desde el primer día se nota. El equipo juega muy cómodo. No le damos muchas vueltas a ese tema. Vamos haciendo día a día nuestro partido en casa. El equipo juega muy bien, muy suelto. El balón va perfecto, rápido, bien. El jugador está muy cómodo y al final eso se palpa. Día a día vas sacando resultados y no te das cuenta. Cuando llevas un montón de días, dices si no perdemos. Le das importancia con perspectiva. Día a día lo único que buscas es ir sumando, pero como el equipo está cómodo resulta más fácil. Si estás cómodo en un sitio rindes más”, insiste.

JORNADA REDONDA

El entrenador del Itaroa Huarte destaca que el fin de semana le salieron bien las cosas. Su equipo ganó y los rivales con los que se jugaba una plaza del playoff perdieron. Sólo una carambola le dejaría fuera. Él debe perder con una gran diferencia de tantos y que el Cantolagua gane con una gran goleada. “Este fin de semana nos ha salido redondo”, apunta. “Este curso tuvimos alguna lesión, jugadores que han dejado el equipo. Hubo algún momentico malo que nos ha hecho pelear hasta el último día. El balance es bueno. Por tercer año estamos a punto de meternos en la fase de ascenso”, comenta. Pedro Sánchez añade que el principal objetivo pasaba por asegurar la categoría pero que el equipo quería alcanzar la fase de ascenso. “Hasta hace pocos años peleábamos por la permanencia. Es cierto que en los últimos años estamos en la zona noble. Sabíamos que con el equipo que teníamos más los refuerzos que volvían podíamos pelear por volver a meternos. El primer objetivo es la permanencia y, a partir de ahí, crecer”, recuerda.