Abelardo, destituido como entrenador del Sporting

Abelardo Fernández "con el fin de mejorar la marcha deportiva del equipo con 19 partidos aún por delante en la Liga Smartbank además de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey". El consejo de administración del Sporting anunció este domingo la destitución del entrenador"con el fin de mejorar la marcha deportiva del equipo con 19 partidos aún por delante en la Liga Smartbank además de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey".

La derrota por 2-0 este sábado en El Sardinero ante el Racing de Santander, en un partido en el que los gijoneses ofrecieron una pésima imagen, fue el detonante final en una relación entre el técnico y los propietarios del club que en las últimas semanas se había deteriorado bastante.

El dueño del Sporting, Alejandro Irarragorri, manifestó recientemente que "no clasificarse para el play off de ascenso será un gran fracaso" mientras que Abelardo siempre sustuvo que esta plantilla no tenía el potencial necesario para ello.

La pasada semana llegó a Gijón el delantero Ignacio Jeraldino procedente del Santos, otro de los clubes de Irarragorri tras lo que Abelardo manifestó que él no había pedido ningún refuerzo y que Jeraldino "es un fichaje del club".

El Sporting, tras la derrota de ayer, está a solo tres puntos de las posiciones de descenso con una racha de una sola victoria en los doce últimos partidos sin contar con las logradas ante Numancia y Rayo Vallecano en la Copa del Rey.

El consejo de administración agradece el trabajo realizado por Abelardo al que definen como "símbolo de nuestra entidad y artífice del último ascenso a la máxima categoría" así como el trabajo realizado "en el tramo final de la pasada temporada en un momento deportivo muy complejo".

Los responsables del Sporting consideran que "la actual plantilla está en disposición de mostrar su competitividad contra todos los rivales de la categoría y cuenta con el total respaldo y confianza del consejo para la consecución de los objetivos del curso 2022-23".